Death Stranding - Kojima zeigt verwirrenden Trailer mit neuen Hinweisen auf die Story

Das goldene Kojima Productions-Duo, bestehend aus Starentwickler Hideo Kojima und dem international beliebten Schauspieler Norman Reedus, ist während der Game Awards 2017 auf die Bühne gekommen. Sie haben einen neuen Trailer zu Death Stranding präsentiert.

Während der Game Awards 2017 gab es einen brandheißen Trailer zu Death Stranding zu sehen, der von Hideo Kojima und Norman Reedus auf der Bühne innerhalb einer Weltpremiere gezeigt wurde.

Inhaltlich dürften sich nun einige Fragen geklärt haben, während sich am anderen Ende wieder viele neue Fragen auftun. So sprach Kojima in der Vergangenheit oft über Verbindungen, die eine tragende Rolle im gesamten Narrativ spielen sollen.

Norman Reedus, der neben seinen Gefährten im Trailer zu sehen ist, darf sich hier in einer prekären Lage mit einer schattenhaften Entität konfrontiert sehen, die scheinbar viele kleinere Lebewesen kontrolliert. Diese Wesen sind nicht direkt ersichtlich und der audiovisuelle Reiz scheint für sie relevant zu sein. Nach einiger Zeit wird klar, wie erste Verbindungen im Spiel aussehen werden. Die gigantische, unbekannte Entität kontrolliert die kleineren Wesen über Schnüre, Leinen oder welche Materie diesem Bande auch zugrunde legen mag.

Ein gigantischer Marionettenspieler, der seine Puppen aus einer undefinierbaren Parallelwelt respektive Dimension heraus kontrolliert. Doch wie viele einzelne Dimensionen es am Ende gibt, lässt sich nur schwer abschätzen. Das Bewusstsein von Norman Reedus durchläuft in diesem bombastischen Trailer nämlich nicht nur eine Dimension, während er die einzelnen Stufen des Lebens und ihre explosionsartigen Stadien im Spiel thematisiert.

Am Ende mögen sich für diverse Zuschauer bereits Fragen beantworten, während andere hingegen ein größeres Fragezeichen über ihren Köpfen vorfinden. Kojima möchte sicher auch noch nicht alle Geheimnisse verraten, aber ein ungefährer Ansatz lässt sich bereits erschließen.

Alle Gewinner der Game Awards 2017 könnt ihr unter nachfolgendem Link einsehen!

Seitenauswahl

Infos zu Death Stranding

Death Stranding - Mads Mikkelsen nicht unbedingt der Bösewicht Death Stranding wird der erste große Titel aus dem Hause Kojima Productions. Es gibt neue Hinweise, dass Mads Mikkelsen wider allen Erwartungen nicht der absolute Bösewicht sein ...