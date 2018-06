Death Stranding - Kojima veröffentlicht Artworks für Cosplayer, das ist der Charakter Sam

Hideo Kojima hat jüngst ein paar Artworks via Twitter veröffentlicht, um Cosplayern die Ausarbeitung ihrer Verkleidung zu erleichtern. Tatsächlich ist das ein kleiner Trend, der sich hier auftut.

Falls ihr euch gefragt habt, ob Norman Reedus in Death Stranding die ganze Zeit nackt durch die Gegend rennt, dann müssen wir den einen oder anderen von euch wohl leider enttäuschen. Der Hauptcharakter Sam wird im Spiel auch mit Kleidung ausgestattet sein.

Norman Reedus als Charakter "Sam"

In puncto Charakterdesign ist es unweigerlich auch eine spannende Frage, wie der Charakter von Norman Reedus im Spiel am Ende herumläuft. So sah man ihn in der Vergangenheit doch stets ohne Kleidung auftreten. Im aktuellen Gameplay-Trailer durften wir erstmals das Outfit von Reedus in Aktion erleben. Tatsächlich wissen wir bei der Aufmachung gar nicht, wo wir hier zuerst hinsehen sollen. Er kommt mit unzähligen Accessoires daher, wie ihr dem Artwork unterhalb der News entnehmen könnt.

Und falls ihr den Gameplay-Trailer zu Death Stranding noch nicht gesehen habt, dann möchten wir ihn euch wärmstens ans Herz legen:

Death Stranding Atmosphärischer Story- und Gameplay-Trailer veröffentlicht!

Hideo Kojima hat die eingebundenen Artworks zum Hauptcharakter aus Death Stranding zudem nicht ohne Grund in dieser Form veröffentlicht. Er möchte potenziellen Cosplayern mit den Bildern ein wenig entgegenkommen. Und das ist heutzutage gar nicht mehr so unüblich und fast schon ein kleiner Trend. Der Publisher Ubisoft beispielsweise veröffentlicht sogar noch die einzelnen Farbcodes zu den Aufmachungen, neben detaillierten Artworks der Kleidung. Für die Cosplayer ist das sicher eine große Hilfe, um ein authentisches Ergebnis zu erarbeiten. Was haltet ihr von Sams Charakterdesign? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen!