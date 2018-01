Death Stranding - Hideo Kojima bestätigt: Spiel erreicht internen Meilenstein

Der Starentwickler Hideo Kojima hat in einem Interview mit Dengeki ein paar Worte zu Death Stranding verloren. Ein interner Meilenstein sei erreicht worden.

Bekanntermaßen hält sich der geistige Kopf von Kojima Productions etwas zurück, wenn es um handfeste Informationen geht, die sich auf Death Stranding beziehen. Insbesondere zum Release-Datum liegen im Grunde noch keine Details vor. Obgleich Hideo Kojima vor einiger Zeit bestätigte, dass sie mit dem Projekt sehr gut vorankommen würden und der Termin für den Release intern schon feststünde.

Interne Testphase beginnt

Gegenüber Dengeki hat er nun eine wichtige Randnotiz verlauten lassen. Death Stranding hätte laut Aussage Kojimas nun eine weitere Experimental-Phase verlassen, sodass sie intern nun mit den ersten Gameplay-Tests beginnen könnten. Auch wenn es nur wenige Infos sind, hat der Titel intern damit einen gewaltigen Meilenstein erreicht.

"Derzeit haben wir die Experimental-Phase verlassen. Wir gehen nun zum nächsten großen Schritt über und testen, wie sich das neue Gameplay anfühlt."

Er hat zudem Entwarnung ausgesprochen. Einige Interessenten hatten sich in jüngster Vergangenheiten aufgrund der mangelnder Informationen Sorgen gemacht, ob das Spiel überhaupt veröffentlicht würde. Doch fordert er die Fans auf, sich diesbezüglich zu beruhigen. So befinde sich Death Stranding intern nun in einer Testphase und die Entwicklung schreite voran.

Death Stranding hat vor einem Monat während der Game Awards 2017 einen neuen Trailer spendiert bekommen. Wir haben den Trailer und eine kleine Zusammenfassung in der folgenden News für euch bereitgestellt:

