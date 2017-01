Im eingestellten Silent Hills war Guillermo del Toro noch kreativ involviert, bei Death Stranding soll das anders sein. Hideo Kojima habe ihn für sein neues Spiel lediglich als Protagonisten ausgewählt.

Noch immer sind sämtliche Inhalte von Death Stranding ein großes Geheimnis, das es zu lüften gilt. Wer im Dezember den neuesten Trailer zu Death Stranding mitverfolgte, wird am Ende wohl mehr Fragen als Antworten gehabt haben.

Neben Norman Reedus und Mads Mikkelsen spielt auch Guillermo del Toro eine Rolle im neuesten Projekt von Entwicklerlegende Hideo Kojima. Obwohl er im eingestellten Silent Hills noch eine kreative Rolle spielte, wird er in Death Stranding lediglich als Protagonist agieren.

Death Stranding ist Kojimas Spiel

Guillermo del Toro spiele in Death Stranding als Charakter eine Rolle, erklärte er in einem Interview mit IGN. Kojima habe ihm seine Ideen nähergebracht und ihn als Protagonisten ausgesucht, doch abseits dessen sei er aus kreativer Sicht nicht in Death Stranding involviert.

Death Stranding sei von Anfang bis Ende komplett Kojimas Spiel, es seien komplett er und seine Ideen. Man darf sich bei einem reinen Kojima-Spiel wirklich fragen, was am Ende dabei herumkommt...

