Dead Rising - Neuer Teil geleakt - Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe

Offenbar wurde der neueste Teil der Zombie-Game-Reihe Dead Rising geleakt. Laut den Informationen wird das Spiel einfach nur Dead Rising heißen, eine Art Reboot darstellen und zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren.

Die abgedrehten Zombie-Games der Dead Rising-Reihe aus dem Hause Capcom gehören seit einigen Jahren zum festen Line-Up des japanischen Unternehmens. Ab Dead Rising 3 wurde die Reihe an das kanadische Studio Capcom Vancouver übergeben. Die Entwickler fokussierten sich auf ein anderes Setting und die gesamte Aufmachung wirkte düsterer als die der Vorgänger.

Neues Entwicklerstudio

Wie jetzt auf dem Online-Board 4Chan mitgeteilt wurde, könnte diese Entwicklung mit dem nächsten Teil der Reihe wieder rückgängig gemacht werden. Ein anonymer User will von einem - offenbar am Projekt beteiligten - Freund erfahren haben, dass der nunmehr fünfte Teil nicht mehr von Capcom Vancouver entwickelt wird und sich sehr am Erstling orientieren soll. Der Titel soll nach dem jetzigen Stand nur Dead Rising heißen und bereits Ende 2015 in die Entwicklungsphase gestartet sein - etwa zeitgleich mit der Fertigstellung von Dead Rising 3. Capcom Vancouver sei daraufhin mit einer schnellen Entwicklung von Dead Rising 4 beauftragt worden und das neue Entwicklerstudio habe mehr Freiheiten bekommen.

Back to the roots

Es soll sich bei Dead Rising nicht um einen direkten Reboot, sondern eine Rückkehr zu den Wurzeln handeln. Der Titel spielt demnach 25 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und lässt euch in die Rolle des Fotojournalisten Jack schlüpfen. Dieser ist in der Stadt als Verschwörungstheoretiker bekannt und veröffentlicht seine Theorien in der lokalen College-Zeitung. Für ihn sei der Ausbruch der Zombieseuche eine Möglichkeit, um Gewinn aus der ganzen Sache zu schlagen.

Das Spiel finde in einer College-Stadt statt, die in drei unterschiedliche Sektoren aufgeteilt sein soll: Das College, die Innenstadt und das Einkaufszentrum. Da sich Dead Rising sehr am Originalspiel orientiert, kehrt auch das Zeitlimit zurück, das euch zu einer flinken Vorgehensweise zwingt und ziemlich schwer ausfallen soll. Der Spieler sei somit gezwungen, auf manche Nebenquests zu verzichten und sich auf den Hauptweg zu konzentrieren. Auch die Psychos kehren zurück, bei denen es sich in dem Spiel eher um normale Personen handele, die verrückt wurden und nicht mehr als sexualisierte oder cartoonhafte Figuren auftreten sollen. Gameplay-Features wie das Fotografieren und Befragen von Leuten kehre ebenfalls wieder zurück.

Nur Xbox One?

Die Geschehnisse aus Dead Rising 4 seien in der neuen Welt kein Teil des Kanons und auch der Protagonist des Originals, Frank West, trete nur durch Erzählungen auf. Bei dem Virus soll es sich um den altbekannten Auslöser handeln und keine völlig Neuerfindung sein. Die Geschichte soll sich ähnlich wie beim Erstling durch unterschiedliche Dokumente auflösen und so den Spieler direkt mit ins Game entführen.

Die Entwicklung sei nach dem jetzigen Stand vorerst nur auf der Xbox One angedacht - zum späteren Zeitpunkt wolle man sich aber vielleicht auf eine Version für Steam und PlayStation 4 konzentrieren.

Die Informationen sind natürlich rein als Gerüchte anzusehen und eine offizielle Ankündigung könnte ggf. noch Monate auf sich warten lassen. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Seitenauswahl

Infos zu Dead Rising