Ein kleiner Rückschlag für alle Fans von Dead Rising 4. Wie jetzt feststeht, wird der Titel aufgrund seiner ausgeprägten Brutalität nicht in Deutschland erscheinen.

Genau wie beim Vorgänger muss man einen kleinen Umweg gehen, um Dead Rising 4 als deutscher Staatsbürger zu kaufen. Der Titel wird ungeschnitten auf dem globalen Markt erscheinen und wegen seiner Gewalt und Brutalität in Deutschland nicht erscheinen. Dies berichtet die offizielle Presseagentur von Microsoft diese Woche.

Es war lange Zeit ungeklärt, ob Dead Rising 4 in Deutschland erscheinen wird, da andere Titel wie Mortal Kombat X ihren Weg in unsere Läden gefunden haben, obwohl diese locker an die Brutalität von Dead Rising 4 herankommen. Dennoch sollen die Zombies in Kombination mit realistischer Grafik und brutalen Waffen ausreichen, um hier indiziert zu werden.

Wenn ihr dennoch den Titel spielen möchtet, müsst ihr den Weg übers Ausland gehen. Für Österreich und die Schweiz ist Dead Rising 4 freigegeben und kann dort ab dem 06. Dezember 2016 für die Xbox One gekauft werden.

Infos zu Dead Rising 4