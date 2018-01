Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation - Entwickler veröffentlichen offizielle Oppai-Mousepads

Das Volleyball-Kampfspiel Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation erhält ein offizielles Merchandise-Paket. Es besteht aus Oppai-Mousepads in verschiedenen Ausführungen von Kasumi, Misaki, Honoka und Mary Rose.

Koei Tecmo hat sich zum Start des neuen Jahres etwas Besonderes einfallen lassen. Sie haben jüngst für den Titel Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation besonderes Merchandise angekündigt.

Offizielle Oppai-Mousepads

Es handelt sich hierbei um sogenannte Oppai-Mousepads, die hierzulande auch als 3D-Mousepads bekannt sein dürften. Sie sind dafür konzipiert, die Handgelenke zu schonen, indem der Spieler es beim Spielen auf eine spezielle Vorkehrung abstützt. Doch die Entwickler schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe und haben die entsprechende Anhöhe entweder mit der Oberweite oder dem Hinterteil der Protagonisten versehen. Das ist typisch für die namensgebenden Oppai-Mousepads.

Im Detail gibt es hier Kasumi, Honoka, Marie Rose und Misaki in dieser entsprechenden 3D-Ausführung. Die Pads bestehen aus Stoff und medizinischem Silikon (Größe: 370x470 mm). Doch sie sind nicht ganz so günstig. Eine Ausführung kostet zwischen 169 und 184 Euro. Doch was tut man nicht alles, um sein Handgelenk zu schonen? Erscheinen sollen die 3D-Mousepads gegen Ende März 2018.

Hier werden sie unter anderem zu erwerben sein: Gamecity Shop

Den Titel gibt es in Japan übrigens kostenlos für den PC. Die Spieler können innerhalb des Titels eine Partie Beat'em-up-Volleyball spielen. Der Westen muss bislang noch auf den Spaß verzichten. Wann das Spiel hierzulande erscheint, ist bis dato noch unklar.