Dead or Alive 6 - Ring frei für den Arcade-Klassiker, Trailer zeigt Fortsetzung!

Der Kampf um Dead or Alive geht in eine neue Runde! Bereits vor der kommenden E3 dürfen wir uns über den Reveal-Trailer von Dead or Alive 6 freuen. Während der E3 2018 soll der Titel dann näher vorgestellt werden.

Untertage passiert sehr viel in der Videospielindustrie. Erst heute berichteten wir über einen Leak zu Just Cause 4, Hitman 2 wurde präsentiert und unzählige Games, beispielsweise zur Sony Pressekonferenz werden im Vorfeld angedeutet. Koei Tecmo wollte scheinbar nicht bis zur E3 2018 warten und hat das Sequel zu Dead or Alive heute via IGN enthüllt.

Bei dem Trailer, den wir unterhalb der News für euch eingebunden haben, handelt es sich um das erste Material zu Dead or Alive 6. Auch das Franchise rund um Dead or Alive geht also in eine weitere Runde! Inhaltlich sollen alte Kämpfer zurückkehren, während wir uns auf neue Charaktere freuen dürfen.

Dead or Alive 6 wird von Koei Tecmo vermarktet und das Studio von Team Ninja produziert. Der klassische Kampfprügler erscheint bereits im Frühjahr 2019 für den PC, die Xbox One und PS4. Am 11. Juni 2018 soll es weitere Informationen zum Spiel geben.

Nachfolgend haben wir den Trailer zu Dead or Alive 6 für euch eingebunden: