Dead Dozen - Neuer Koop-Zombie-Shooter erscheint 2018

Der Zombie-Shooter Dead Dozen erinnert ein wenig an Ubisofts Rainbow Six: Siege und lässt Menschen und Ghule kooperativ gegeneinander antreten. Getötete Soldaten werden ebenfalls zu Ghulen,

Das Entwicklerstudio Fntastic arbeitet derzeit an dem Koop-Zombie-Shooter namens Dead Dozen, der im kommenden Jahr auf Steam veröffentlicht werden soll. Nun haben die Verantwortlichen ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das uns den Kampf zwischen bis an die Zähne bewaffnete Soldaten und blutrünstige Ghule zeigt.

"Dead Dozen ist ein Multiplayer-Action-Horror-Spiel, indem du nach deinem Tod als Mensch ein Ghul wirst. Erbeute, verbarrikadiere und kooperiere, wenn du als Überlebender spielst oder deine ehemaligen menschlichen Freunde infiltrierst, ansteckst und isst, wenn du als Ghul spielst.", so die offizielle Spielbeschreibung.

Was ist Dead Dozen?

Der Shooter ist im Jahre 1993 angesiedelt. Eine Gruppe von zwölf Menschen wird von einer geheimnisvollen Kraft in einer verlassenen sowjetischen Forschungsbasis tief in Sibirien eingeschlossen. Das Unheil nimmt seinen Lauf.

"Das Spiel wird von zwei Teams gespielt - Überlebende und Ghule. Zu Beginn der Runde wird unter 12 Spielern ein zufälliger Spieler als Ghul-Anführer ausgewählt. Der gefährlichste Ghul, dessen Ziel es ist, die Überlebenden zu jagen und die Aktionen derjenigen zu koordinieren, die sich in Ghule verwandelt haben."

Dabei erinnert das allgemeine Spielprinzip ein wenig an das des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege von Ubisoft. In Dead Dozen treten Menschen gegen Ghule an und müssen nach Waffen, Munition sowie Schutzschildern Ausschau halten, um sich möglichst effektiv zur Wehr setzen zu können. Wer als Mensch getötet wird, spawnt kurz darauf als Ghul wieder auf dem Spielfeld.

Dead Dozen wird 2018 auf Valves Spieleplattform Steam erscheinen. Spieler, die jetzt schon loslegen möchten, können auf der offiziellen Webseite zur First-Infected- oder Limited-Supreme-Edition greifen und damit Zugang zu der Alpha-Version erhalten, die am 18. Januar 2018 starten soll.

Das entsprechende Gameplay-Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.