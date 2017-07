Dead by Daylight - Die traurige Geschichte der Huntress

Mit der Huntress gibt es seit einigen Tagen einen neuen Killer in Dead by Daylight. Wir erzählen euch die interessante aber auch ziemlich traurige Geschichte rund um die Jägerin und verraten die Fähigkeiten sowie die Besonderheiten hinter dem neuen Killer.

Seit wenigen Tagen ist der asymmetrische Multiplayer-Titel Dead by Daylight um ein neues kostenloses Kapitel im Rahmen des Updates 1.6.0 namens "A Lullaby for the Dark" reicher.

Im Fokus des DLCs steht der neue Killer, die Huntress, die über eine ziemlich düstere Geschichte verfügt:

Anna lebte bereits als Kind mit ihrer Mutter im Wald und ernährte sich von dem, was ihr die Natur bot. Als beide eines Tages einen großen Elch jagen wollten, geschah das Unglück. Zwar wussten Kind und Mutter, dass das Tier gefährlich war, der große Hunger gewann allerdings letztendlich gegen die Vernunft. Zwar starb der Elch, doch auch die Mutter wurde schwer verletzt. Während ihrer letzten Minuten sang die Mutter ihrer Tochter ein letztes Mal ihr Lieblingslied vor.

Seitdem lebt das Mädchen alleine im Wald. Zwar befindet sie sich nach wie vor auf dem geistigen Niveau eines Kindes, ihre Jagdfähigkeiten konnte die Huntress über die Jahre allerdings immer weiter perfektionieren. Neben Tieren jagt die Huntress aber auch mit großer Freude Menschen, mit Ausnahme von kleinen Mädchen. Diese nimmt sie mit in ihre Hütte, kettet sie an, um sie vor den Gefahren des Waldes zu beschützen - bis sie verhungern oder erfrieren. Heute traut sich niemand mehr in den roten Wald, in dem die Jägerin angeblich ihr Unwesen treibt.

Die Fähigkeiten und Besonderheiten der Jägerin:

Die Jägerin ist etwas langsamer als andere Killer.

Die Jägerin summt ihr Lied, wenn sie im Bereich von 45 bis 20 Metern von Überlebenden ist. Unterhalb dieser Grenze setzt erst ihr Terror-Radius ein

(Herzschlag).

Mit Rechtsklick kann sie Wurfäxte werfen. Je länger sie den Angriff auflädt, desto weiter fliegt die Axt.

An Schränken kann sie ihre Äxte wieder auffüllen, wenn diese verbraucht wurden (Maximum 5).

Raubtier - Ihre Mordlust ist so überwältigend, dass ihre Verbindung zum Entitus kurzzeitig komplett abgeschnitten wird, wodurch sie unvorhersehbar wird. Sobald sie von Blutlust profitiert, verschwindet ihr roter Schleier für 25 Sekunden. Dieser Effekt kann einmal alle 120 Sekunden auftreten.

Gebietszwang - Schaltet das Potenzial ihrer Auralesefähigkeit frei. Die Auren der Überlebenden werden für 3 Sekunden sichtbar, wenn sie den Keller betreten und die Jägerin weiter als 32 Meter vom Eingang des Kellers entfernt ist. Dieser Effekt kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten.

Fluch: Wiegenlied der Jägerin - Ein Fluch, der aus Verzweiflung Kraft zieht. Überlebende erleiden einen Rückschritt von zusätzlichen 6%, wenn sie bei einem Skillcheck versagen. Jedes Mal, wenn ein Überlebender an den Haken gehangen wird, wird der Fluch mächtiger und die Jägerin erhält ein Token.

1-4 Token: Die Zeit zwischen dem Warngeräusch eines Skillchecks und dem Skillcheck wird reduziert.

5 Token: Skillchecks geben kein Warngeräusch mehr.

Der Fluch bleibt bestehen, solange das dazugehörige Totem aktiv ist.

