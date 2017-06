Dead by Daylight - Spark of Madness-DLC erscheint diese Woche

Eine neue Erweiterung namens "Spark of Madness" soll die Motivation zurück in den asymmetrischen Horror-Titel bringen. Spieler dürfen sich für rund sieben Euro auf einen neuen Killer, eine neue Überlebende sowie eine weitere Karte freuen.

Am morgigen Donnerstag, den 11. Mai 2017 erscheint mit "Spark of Madness" eine neue Erweiterung zu dem Online-Horrorspiel Dead by Daylight. Innerhalb eines bereits veröffentlichten Trailers bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden DLC.

Die Erweiterung für Dead by Daylight hält einen neuen Killer bereit, der sich "The Doctor" nennt. Dieser orientiert sich an chinesischen Horrorgeschichten und erinnert ein wenig an den Horror-Titel Outlast. Er verfügt über zwei "Haltungen", mit denen er den Überlebenden das Leben schwer macht. So schwingt der Doc im "Bestrafung"-Modus einen Metallstab, mit dem er die Gegenspieler verletzten kann. Im "Behandlung"-Modus hingegen kann er die Überlebenden mit Wahnsinn erfüllen. Dieser baut sich langsam auf und bleibt schließlich für eine Weile bestehen, wodurch unterschiedliche Effekte ausgelöst werden.

Unter anderem bekommen die Überlebenden ab und an Geräuschmeldungen, dass sich der Killer genau hinter ihnen befindet, obwohl er zu diesem Zeitpunkt an einer ganz anderen Stelle ist. Außerdem kann es sein, dass wahsinnige Überlebende plötzlich schreien und so ihre Position verraten.

Weiterhin dürft ihr euch mit Feng Min auf eine zusätzliche Überlebende freuen. Komplettiert wird der DLC mit der neuen Map "Léry’s Memorial Institute". Ab dem 11. Mai kann die Erweiterung für rund 7 Euro auf Steam erworben werden.

Was ist Dead by Daylight?

Bei Dead by Daylight handelt es sich um ein asymmetrisches Horrorspiel, in dem ein Spieler in die Rolle des Killers schlüpft und aus der First-Person-Perspektive Jagd auf seine Opfer macht. Die bis zu vier Mitspieler spielen aus der Third-Person-Ansicht und müssen versuchen Generatoren zu aktivieren, um eines der zwei Tore am Rand der Karte öffnen zu können.

Wer erfolgreich durch eines der Tore fliehen kann, hat die Runde überlebt und erhält Punkte sowie weitere Extras. Die Überlebenden verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten, um beispielshalber länger zu sprinten. Der Killer hingegen verfügt ebenfalls über besondere Perks, die ihm die Jagd erleichtern.

