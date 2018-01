Ab heute ist der DLC "The Saw Chapter" in dem Horror-Titel Dead by Daylight verfügbar. Neben einer neuen Karte sowie einem weiteren Überleben, dürfen sich Spieler auch auf neuen Killer freuen, bei dem es sich jedoch nicht wie angenommen um Jigsaw handelt.

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Leatherface innerhalb des "The Texas Chainsaw Massacre"-DLCs und Freddy Krueger aus der Filmserie Nightmare on Elm Street als Killer in den asymmetrischen Multiplayer-Titel Dead by Daylight gefunden haben, folgt heute das Saw Franchise.

Dead by Daylight Teaser deutet auf Jigsaw als neuen Killer

"The Saw Chaper" mit neuem Killer erscheint heute

Wir haben bereits in der letzten Woche über einen neuen Teaser-Trailer berichtet, der auf Jigsaw aus der Horror-Thriller-Reihe Saw hindeutet. Nun haben die Verantwortlichen den sogenannten "The Saw Chapter"-DLC offiziell angekündigt. Dieser erscheint am heutigen Dienstag, den 23. Januar 2018 und bringt neben einer zusätzlichen Map, einem neuen Überleben auch einen frischen Killer mit.

Dabei handelt es sich allerdings nicht wie vermutet um Jigsaw. Stattdessen schlüpft der Spieler in die Rolle des Schweins, das mit Bärenfallen bewaffnet ist und von niemand geringerem als Jigsaw ausgebildet wurde. Bei dem neuen Überlebenden handelt es sich um Detective David Tapp, der ebenfalls aus den Filmen stammt. Die neue Karte nennt sich "Gideon Meat Plant" (Gideon-Fleischfabrik).

Wir haben unterhalb dieser Zeilen den neuen Trailer für euch eingebunden. Werdet ihr den neuen DLC ausprobieren?