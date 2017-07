Dead by Daylight - Neues Kapitel namens "A Lullaby for the Dark" samt Trailer enthüllt

Wie Entwickler Starbreeze Studios jetzt bekannt gegeben hat, wird in Kürze mit "A Lullaby for the Dark" ein neues Kapitel zu dem Multiplayer-Horror-Titel Dead by Daylight erscheinen. Dieses bringt neben einem neuen Killer zudem einen weiteren Überlebenden sowie eine neue Karte mit sich.

In absehbarer Zeit wird es ein weiteres Kapitel zu dem asymmetrischen Multiplayer-Titel Dead by Daylight geben. Dies hat der zuständige Entwickler Starbreeze Studios nun bekannt gegeben.

Das neue Kapitel hört auf den Namen "A Lullaby for the Dark" und bringt unter anderem einen neuen Killer in das Spiel. Dabei handelt es sich um The Huntress, die in dem entsprechenden Trailer unterhalb dieser Zeilen vorgestellt wird.

Die Jägerin verfügt über zwei Äxte und trägt zudem eine gruselige Hasenmaske. Weiterhin dürfen sich Dead by Daylight-Spieler mit David King auf einen neuen Überlebenden freuen. Zudem wird mit "Mother's Dwelling" eine neue Karte ins Spiel finden.

Das neue Kapitel soll noch in dieser Woche für den PC erscheinen. Unklar ist bislang allerdings, wann die neuen Inhalte für die Xbox One sowie die PlayStation 4 verfügbar sind.

Was ist Dead by Daylight?

Bei Dead by Daylight handelt es sich um ein asymmetrisches Horrorspiel, in dem ein Spieler in die Rolle des Killers schlüpft und aus der First-Person-Perspektive Jagd auf seine Opfer macht. Die bis zu vier Mitspieler spielen aus der Third-Person-Ansicht und müssen versuchen Generatoren zu aktivieren, um eines der zwei Tore am Rand der Karte öffnen zu können.

Wer erfolgreich durch eines der Tore fliehen kann, hat die Runde überlebt und erhält Punkte sowie weitere Extras. Die Überlebenden verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten, um beispielshalber länger zu sprinten. Der Killer hingegen verfügt ebenfalls über besondere Perks, die ihm die Jagd erleichtern.

Infos zu Dead by Daylight

