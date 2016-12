Schon morgen erscheint das neue Kapitel von Dead by Daylight. 'Of Flesh and Mud' bringt jede Menge neue Inhalte, unter anderem einen Killer, der es in sich hat und eure Fähigkeiten sabotieren kann. Weiblich, ausgemergelt und sehr tödlich ist The Hag euer neuester Spielgefährte, bei dem ihr euch nie sicher sein könnt, was gerade Realität ist und was nicht.

Es ist so weit: Das neue Kapitel von Dead by Daylight von Behaviour Interactive steht vor der Tür und versucht sich mit langen, ausgemergelten Fingern Einlass zu verschaffen. Bereits morgen, am 08. Dezember 2016 erscheint mit 'Of Flesh and Mud' das nächste Kapitel des asymmetrischen Horrortitels. Neu mit dabei: die Map 'Backwater Swamp', der Überlebende Ace und der neue Killer namens The Hag.

Illusion oder Realität?

The Hag hat es in sich. Die ausgemergelte Gestalt ist weiblich, hat aber nicht mehr viel Menschliches an sich, was sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrem Verhalten widerspiegelt, denn sie arbeitet mit List und Tücke: Um ihre Opfer zur Strecke zu bringen, malt The Hag ein Zeichen auf den Boden. Kommt nun ein Spieler in die Nähe des Symbols, aktiviert er die Falle und eine lebensnahe Illusion des Killers erscheint. Nun habt ihr als The Hag die Wahl: Entweder nehmt ihr die Illusion nun auch körperlich ein (z.B. falls die Überlebenden bereits in der Nähe sind) oder ihr nutzt euer zweites Ich als Ablenkung, um euch an eure Opfer heranzuschleichen. Ewig Zeit habt ihr dafür aber nicht, denn nach einer gewissen Zeit zerfällt die Illusion zu Staub.

Außerdem werden Totems im Mittelpunkt des Gameplays stehen, also Items, die die Überlebenden verfluchen und ihre Fähigkeiten sabotieren. Der Fluch hält so lange, bis es den bis zu vier Überlebenden gelingt, das Totem aufzuspüren und zu zerstören.

Kapitel 3: Of Flesh and Mud erscheint wie oben erwähnt bereits morgen und kann von euch für knapp sieben Dollar bei Steam heruntergeladen werden. Im Laufe des Tages sollen noch weitere Informationen bekanntgegeben werden, diese findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite. Unterhalb dieser Meldung haben wir euch zudem den Teaser eingebunden, in dem ihr erstmals auf The Hag trefft.

Seitenauswahl

Infos zu Dead by Daylight

Dead by Daylight - Survive with friends-Feature zurückgezogen Aufgrund massiver Beschwerden zogen Entwickler Behaviour Interactive und Publisher Starbreeze Studios den neuesten Patch von Dead by Daylight zurück. Dieser hatte die heiß ersehnte ...