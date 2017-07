Dead by Daylight - Michael Myers erobert bald PlayStation 4 und Xbox One

Wie nun bekannt wurde, werden in Dead by Daylight bald auch PlayStation 4- und Xbox One-Spieler in den Genuss des Halloween-Kapitels kommen. Euch erwarten Michael Myers, Laurie Strode und eine neue Map.

Nachdem Dead by Daylight mehr als ein Jahr lang nur für den PC zu haben war, feierte der asymmetrische Horrortitel nun vor gut zwei Wochen auch seinen Release auf den Konsolen.

Michael Myers kehrt zurück

Damit nicht genug, denn wie Behaviour Interactive und Starbreeze Studios jetzt ankündigten, ist für Abwechslung bereits gesorgt: Schon bald erobert nämlich der bei PC-Spielern überaus beliebte Killer Michael Myers auch die PlayStation 4 und Xbox One. Wie gewohnt könnt ihr ihn auf allen Maps spielen, besonders atmosphärisch ist aber die neue Haddonfield-Map, die an die Nachbarschaft des filmischen Originals erinnert. Und natürlich ist auch wieder Überlebende Laurie Strode mit dabei, wenn das Halloween-Kapitel im August veröffentlicht wird.

Ein genaues Releasedatum steht noch aus und auch zu dem, was uns preislich erwartet, gibt es noch keine Informationen. Zur groben Orientierung: Auf Steam kann das entsprechende Kapitel für 6,99 Euro erworben werden, ein vergleichbarer Preis erscheint also durchaus realistisch. Wir haben euch das Halloween-Kapitel bereits in der Vergangenheit ausführlich vorgestellt, alles Relevante zu dem, was euch erwartet, könnt ihr hier nachlesen.

Passend zu der Ankündigung veröffentlichten die Verantwortlichen auch ein atmosphärisches Video, das euch die neuen Protagonisten kurz präsentiert und natürlich auch die einprägsame Musik beinhaltet, die Horrorfans bereits kennen und lieben gelernt haben. Den Clip findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik:

