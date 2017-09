Dead by Daylight - Leatherface als neuer Killer ab sofort spielbar

Die Entwickler von Dead by Daylight haben jüngst einen neuen Killer implementiert. Hierbei handelt es sich um Leatherface, der an die Figur aus The Texas Chainsaw Massacre angelehnt ist.

Nicht nur, dass Dead by Daylight derzeit reduziert angeboten wird und sogar an diesem Wochenende kostenlos via Steam zur Verfügung gestellt wurde. Die Entwickler des asynchronen Multiplayer-Titels haben sogar noch ein besonderes Schmankerl für alle Freunde der gruseligen Unterhaltung.

Die Verantwortlichen bei Starbreeze Publishing und Behaviour Digital haben einen neuen Killer implementiert. Dabei handelt es sich um den "The Texas Chainsaw Massacre"-DLC, der ab sofort für 3,99 Euro angeboten wird. Für diesen Preis erhaltet ihr den Serienmörder Leatherface, der euren Feinden das Fürchten lehren wird.

Leatherface-Repertoire

Er kommt mitsamt einzigartiger Perks und einem Vorschlaghammer ins Spiel. Natürlich darf die ikonische Kettensäge auch nicht fehlen, um euren Opfern einen Todesschrecken einzujagen. Bislang gibt es den Killer nur für den PC, die Konsolenvariante soll allerdings in wenigen Tagen folgen. Unterhalb dieser News haben wir noch den entsprechenden Trailer für euch eingebunden.

PERK-NOTES

SCHLAGEN - Das Trauma, das durch deine brutalen Angriffe verursacht wird, macht Hilfeschreie schmerzlich schwierig. Sterbende Überlebende werden anderen Spielern nicht angezeigt, wenn sie außer Reichweite sind.

BARBECUE & CHILI - Eine tiefe Bindung mit dem Entity entriegelt das Potenzial in der Aura-Lesefähigkeit. Nach dem Aufhängen eines Überlebenden werden alle anderen Überlebenden Auren für 3 Sekunden offenbart, wenn sie mehr als 36 Meter vom Haken entfernt sind. Gewährt Bonus-Blutpunkte, während ein Überlebender auf dem Haken ist.

FRANKLIN’S DEMISE - Ihre bösartigen Angriffe erschüttern die Überlebenden, sodass sie ihre Items fallenlassen. Der verlorene Gegenstand ist beschädigt und verliert einen Teil seiner Aufladung.

Seitenauswahl

Infos zu Dead by Daylight

Dead by Daylight - Neues Kapitel namens "A Lullaby for the Dark" samt Trailer enthüllt Wie Entwickler Starbreeze Studios jetzt bekannt gegeben hat, wird in Kürze mit "A Lullaby for the Dark" ein neues Kapitel zu dem Multiplayer-Horror-Titel Dead by Daylight ...