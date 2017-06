Dead by Daylight - Launch-Trailer zur PS4 und Xbox One und Verkaufszahlen der PC-Version

In wenigen Tagen kann der asymmetrische Multiplayer-Titel Dead by Daylight auch auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One gespielt werden. Passend dazu haben die Verantwortlichen nun einen Launch-Trailer veröffentlicht. Weiterhin haben Behaviour Digital und die Starbreeze Studios jetzt bestätigt, das sich der Titel mittlerweile mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft hat.

Bisher lässt sich der Multiplayer-Horror-Titel Dead by Daylight lediglich auf dem PC spielen. In Kürze soll das Spiel allerdings auch für Sonys PlayStation 4 sowie Microsofts Xbox One veröffentlicht werden. Als Termin für die beiden Konsolen-Versionen könnt ihr euch den 22. Juni 2017 schon einmal rot in eurem Kalender einkreisen. Passend dazu hat Publisher 505 Games gemeinsam mit Starbreeze und Behaviour Interactive einen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet.

Für die Konsolen wird Dead by Daylight auch als Special Edition zu erwerben sein. Zu den Inhalten zählen der Soundtrack, die Addons "80's Suitcase", "The Bloodstained Sack", "The Flesh and Mud Chapter" und weitere noch anzukündigende DLCs sowie einige Ingame-Extras. Vorbestellungen werden ab dem 06. Juni in digitaler Form möglich sein.

Während Konsolen-Besitzer also noch einige Tage warten müssen, bis sie Dead by Daylight spielen können, haben PC-Spieler bereits zahlreiche Runden auf ihrem virtuellen Konto gesammelt. Laut der Verantwortlichen hat sich der Horror-Titel bisher mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft.

Was ist Dead by Daylight?

Bei Dead by Daylight handelt es sich um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel in dem ein Killer aus der Ego-Perspektive bis zu vier Überlebende jagt, die aus der Third-Person spielen und versuchen müssen Generatoren zu aktivieren, um zu entkommen.

