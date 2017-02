Behaviour Interactive und Star Breeze Studios gaben nun bekannt, dass Dead by Daylight nicht mehr nur für PC-Spieler verfügbar sein wird. Noch in diesem Jahr soll der asymmetrische Horrortitel auch auf die Konsolen kommen. Wir sagen euch, was bisher bekannt ist und welche Fragen noch offen sind.

Seit gut einem halben Jahr begeistert Dead by Daylight seine Fans. Entwickler Behaviour Interactive ist trotz - oder gerade wegen - des Erfolgs stets bemüht weiter am Game zu werkeln und bringt in regelmäßigen Abständen neue Inhalte wie Maps, Überlebende, Killer, aber auch kosmetische Optionen ins Game. Bisher war der asymmetrische Multiplayer aber nur für PC-Spieler zu haben, alle anderen mussten sich mit Let's Plays begnügen, welche sich auch nach all den Monaten noch großer Beliebtheit erfreuen.

Doch mit der PC-Exklusivität ist bald Schluss. Behaviour Interactive und Star Breeze Studios gaben nun nämlich bekannt, dass Dead by Daylight noch in diesem Jahr auf die Konsolen kommt. Somit gelangen auch PlayStation 4- und Xbox One-User bald in den Genuss, sich durch unheimliche Maps jagen zu lassen, um am Ende aufgehängt zu werden oder qualvoll zu verbluten. Ähm... juhu? Aber Spaß beiseite: Entwickler und Publisher kommen somit einem lang gehegten und penetrant geforderten Wunsch der Spieler nach und dürften mit dieser Ankündigung auf viel Begeisterung treffen.

Ein genaues Releasedatum und der Preis sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Es gibt bisher außerdem noch keinerlei Informationen, ob wir auf Cross-Play hoffen dürfen oder uns damit begnügen müssen, mit Spielern der eigenen Plattform zu kooperieren.

Beide Unternehmen betonten dafür in der gestrigen Ankündigung, dass sie sehr stolz auf den Erfolg des Games seien und dass man es nicht erwarten könne, auch Konsolen-Spielern, von denen sich viele als loyale Zuschauer erwiesen hätten, das Spielen zu ermöglichen. Sobald wir mehr wissen, halten wir euch natürlich wie gewohnt auf unserer Themenseite auf dem Laufenden!

Seitenauswahl

Infos zu Dead by Daylight

Dead by Daylight - Kostenlose Inhaltserweiterung erscheint morgen Fans von Dead by Daylight können sich auf eine kostenlose Inhaltserweiterung freuen. Die Erweiterung namens The Last Breath ist ab dem 18. August 2016, also dem morgigen Donnerstag, für alle ...

Dead by Daylight - Survive with friends-Feature zurückgezogen Aufgrund massiver Beschwerden zogen Entwickler Behaviour Interactive und Publisher Starbreeze Studios den neuesten Patch von Dead by Daylight zurück. Dieser hatte die heiß ersehnte ...

Siehe auch: dead by daylight