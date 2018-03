Dead by Daylight - Jahr 3 bringt vier neue Killer, Survivor, Maps und mehr!

So sollen insgesamt vier Survivors, vier neue Maps und sogar vier neue Killer integriert werden. Die Anzahl der Überlebenden wird also auf zwölf ansteigen, genauso wie es insgesamt zwölf Killer geben wird. Bei den Maps sieht es sogar noch etwas weitläufiger aus. Nach dem Abschluss von Jahr 3 habt ihr Zugriff auf 15 Karten. Das Jahr 3 startet bereits im Juni 2018.

Der asynchrone Multiplayer-Titel Dead by Daylight wird weiterhin aktiv mit Neuerungen versorgt. Behavior Interactive sorgt auch in Jahr 3 dafür, dass den Spielern nicht langweilig wird. Diesbezüglich wurde nun die offizielle "Year 3 Roadmap" veröffentlicht, die bereits jetzt diverse Informationen enthält. Außerdem haben die Entwickler noch einige Angaben gemacht.

Dead by Daylight wird auch im dritten Jahr wieder ordentlich mit Inhalten versorgt. Die Entwickler haben jüngst eine Roadmap herausgegeben, die alle wichtigsten Neuerungen aufzeigt. Es gibt neue Killer, Survivor, Maps und massig Neuerungen!

