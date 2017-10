Dead by Daylight - Freddy Krueger tritt heute als neuer Killer hinzu

Ab heute steht mit dem fiktiven Killer Freddy Krueger aus der Filmserie Nightmare on Elm Street ein weiterer furchteinflößender Charakter zur Verfügung. Passend dazu haben die Entwickler zudem einen neuen Trailer veröffentlicht.

Die Riege der verfügbaren Killer in Dead by Daylight wird immer länger. Bereits vor einigen Tagen wurde innerhalb eines kurzen Teaser-Trailers angekündigt, dass in Kürze auch der berühmt berüchtigte Killer Freddy Krueger aus der Filmserie Nightmare on Elm Street in dem asymmetrischen Multiplayer-Titel zur Verfügung stehen wird.

Freddy Krueger tritt heute als neuer Killer hinzu

In der Vergangenheit hat Entwickler Behaviour Interactive bereits andere berühmte, fiktive Killer wie Michael Myers aus Halloween und Leatherface aus dem Film Texas Chainsaw Massacre in den Titel integriert. Wie viel der neue Killer in Dead by Daylight letztendlich kosten wird, wurde noch nicht verraten. Dafür haben die Entwickler aber einen neuen Trailer veröffentlicht, der auf den heutigen Neuzugang einstimmen soll, allerdings nicht sonderlich viel zeigt.

Data Miner haben in dem Quellcode des Spiels zudem den Codenamen "Sandman" gefunden. Gut möglich, dass dieser als nächstes als Killer im Multiplayer bereitstehen wird.

Infos zu Dead by Daylight

