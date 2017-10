Dead by Daylight - Freddy Krueger - Der neue Killer im Detail

Seit wenigen Tagen kann in dem Multiplayer-Titel Dead by Daylight mit Freddy Krueger ein weiterer Killer ausprobiert werden, der über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Wir haben für euch den perfekten Überblick über seine Fähigkeiten sowie Perks zusammengestellt.

Seit vergangenem Donnerstag steht mit Freddy Krueger aus der Filmserie Nightmare on Elm Street ein weiterer Killer in Dead by Daylight zur Verfügung. Allerdings unterscheiden sich die Fähigkeiten von Freddy von denen der anderen Killer gravierend.

"The Nightmare", wie Freddy Krueger im Spiel heißt, kann die Überlebenden zu Beginn einer Runde nicht direkt angreifen, dafür sehen diese ihn allerdings auch nicht. Im Vorfeld muss Freddy seine Fähigkeit "Traumdämon" nutzen, um Überlebende einschlafen zu lassen. Innerhalb von sieben Sekunden schlafen diese schließlich ein und befinden sich danach in einem Alptraum wieder.

Freddy kann die Auren der Spieler erkennen, wenn sich diese im Alptraum befinden. Weiterhin beträgt die Handlungsgeschwindigkeit im Traum lediglich 50 Prozent. Wache Überlebende können schlafende Überlebende aus dem Alptraum aufwecken. Überlebende, die sich an einem Haken befinden, wachen automatisch wieder auf.

Dead by Daylight wird derzeit im Rahmen des Steam Halloween Sale, der vom 26. Oktober bis zum 01. November 2017 stattfindet um 50 Prozent reduziert angeboten und kostet nur 9,99 Euro. Der DLC "A Nightmare on Elm Street" kann für 6,99 Euro erworben werden.

Zerre Überlebende in die Traumwelt

Wache Überlebende sehen den Albtraum nicht.

Werden sie von der Stärke des Albtraums angegriffen, kommen Überlebende 7 Sekunden lang in den Traumübergang.

Während des Traumübergangs können sie den Albtraum zeitweise sehen.

Ist der Traumübergang abgelaufen, wird der Überlebende in die Traumwelt gezerrt.

In der Traumwelt gilt:

Die Auren der Überlebenden werden dem Albtraum angezeigt, wenn sie dich außerhalb seines Terrorradius befinden.

Überlebende leiden unter einer Verringerung der Handlungsgeschwindigkeit von 50 Prozent.

Um aus der Traumwelt zu entkommen, können Überlebende wache Überlebende finden, die sie aufwecken können.

Einige fehlgeschlagene Handlungen können sie ebenfalls aufwecken.

Festgehakte Überlebende wachen auf.

Weiterhin besitzt Freddy Krueger in Dead by Daylight drei einzigartige Perks. Diese können auch von anderen Killern freigeschaltet werden:

Fire Up - Wenn Überlebende einen Generator vollständig reparieren, dann erhält der Killer ein Token. Die Token erhöhen die Geschwindigkeit der folgenden Handlungen des Killers: Überlebende aufheben/fallenlassen, Palette zerstören, Generator zerstören, durch Fenster klettern. 2 Token: 10 Prozent Bonusgeschwindigkeit 3 Token: 12 Prozent Bonusgeschwindigkeit 4 Token: 14 Prozent Bonusgeschwindigkeit

- Wenn Überlebende einen Generator vollständig reparieren, dann erhält der Killer ein Token. Die Token erhöhen die Geschwindigkeit der folgenden Handlungen des Killers: Überlebende aufheben/fallenlassen, Palette zerstören, Generator zerstören, durch Fenster klettern.

Remember Me - Ein Überlebender wird die Obsession des Killers. Jedes Mal, wenn der Killer die Obsession mit einem Angriff trifft, wird die Dauer der Aktion „Tor öffnen“ für alle Überlebenden um 5 Sekunden verlängert, bis zu einem Maximum von 30 Sekunden. Die Obsession ist von dieser Verlängerung nicht betroffen.

Blood Warden - Einmal pro Match: Wenn mindestens ein Tor geöffnet wurde und der Killer einen Überlebenden aufhängt, werden die Ausgangstore für alle Überlebenden für 60 Sekunden blockiert. Solange dieser Effekt aktiv ist, sieht der Killer die Auren der Überlebenden im Ausgangsbereich.#

Quentin Smith

Quentin Smith ist einer von elf Überlebenden in Dead by Daylight und ist mit dem A Nightmare on Elm Strre-DLC am vergangenen Donnerstag hinzugefügt worden. Der neue Überlebende besitzt drei frische Perks:

Wake Up! - Sobald alle Generatoren repariert wurden, sieht der Überlebende die Ausgangstore permanente. Er kann die „Tor öffnen“-Aktion 15% schneller ausführen und während er das tut, ist seine Aura für alle anderen Überlebenden sichtbar.

- Sobald alle Generatoren repariert wurden, sieht der Überlebende die Ausgangstore permanente. Er kann die „Tor öffnen“-Aktion 15% schneller ausführen und während er das tut, ist seine Aura für alle anderen Überlebenden sichtbar. Pharmacy - Kisten werden 80% schneller durchsucht und der Geräuschradius des Durchsuchens ist um 8 Meter reduziert. Beim ersten Durchsuchen einer Kiste pro Match findest du garantiert ein Medikit.

- Kisten werden 80% schneller durchsucht und der Geräuschradius des Durchsuchens ist um 8 Meter reduziert. Beim ersten Durchsuchen einer Kiste pro Match findest du garantiert ein Medikit. Vigil - Du und alle anderen Überlebenden im Radius von 8 Metern erholen sich 20% schneller von Statuseffekten. Darunter fallen: Exhausted, Manged, Hemorrhage, Hindered und Blindness.

