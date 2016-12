Das neue Kapitel von Dead by Daylight heißt 'Of Flesh and Mud' und ist ab sofort auf Steam erhältlich. Neben einem neuen Killer gibt es eine kostenlose Map, einen weiteren Überlebenden und überarbeitete Gameplay-Mechaniken, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Was alles neu ist - in der Übersicht.

Es ist so weit: Das neue Kapitel von Dead by Daylight namens 'Of Flesh and Mud' ist ab sofort für 6,29 Euro auf Steam zu haben und soll dem asymmetrischen Horrortitel von Behaviour Interactive und Starbreeze Studios den Staub von den Schultern klopfen. Mit dabei wie erwartet und so neu als wären sie gerade erst geschlüpft: Map, Überlebender und Killer im neuen Gewand.

Eure Qual ist ihr Ziel

Über den Killer und seine besonderen Fähigkeiten haben wir ja bereits berichtet, ein Spotlight-Video brachte jetzt aber noch neue Informationen zu der hageren Gestalt ans Licht: Einst eine nette, anständige Person, wurde aus Lisa Sherwood durch unendliche Qualen ein ausgemergeltes Monster voller Hass, das seine Opfer durch eine Illusion seiner Selbst täuschen und sie dann brutal zur Strecke bringen kann.

Backwater Swamp – neues Gewand für alten Horror

Die neue Map wird unabhängig vom Erwerb des Kapitels spielbar sein, keine Sorge, ihr kommt also alle in den schaurigen Genuss. Diesmal stellt ein größtenteils ausgetrockneter Sumpf den Schauplatz des blutigen Spektakels dar. Das Video, das wir euch unterhalb dieser Meldung eingebunden haben, zeigt wie viele Details Behaviour Interactive in die Map eingebracht hat, um sie möglichst unheimlich wirken zu lassen. Was meint ihr: Habt ihr Lust, euch in dem vermoderten Gerüst des einstigen Schiffes vor dem neuen Killer zu verstecken?

Totems sollen festgefahrenes Gameplay verändern

Das Update bringt nun auch die sogenannten Totems, also Items, welche die Überlebenden so lange verfluchen und Einfluss auf ihre Fähigkeiten nehmen, bis sie aufgespürt und vernichtet werden. Diese neue Mechanik soll das Gameplay nachhaltig verändern, da der Killer bestimmte Vorteile erst erlangen kann, wenn er einen gewissen Abstand hält – Camping ist also nun deutlich weniger effektiv, was viele Spieler freuen dürfte.

Ace – das Ass im Team-Ärmel

Wo ein neuer Killer ist, darf ein ebenbürtiger Überlebender nicht fehlen. Sein Name: Ace Visconti. Der junge Mann hat besonders viel Glück, was ihm beim Einsammeln von Items zusätzliche Add-ons bescheren kann. Außerdem hat er stärkere Aura-Lesefähigkeiten und ist besonders selbstbewusst, was auf die anderen Überlebenden abfärbt – sein Leben hat also einen ganz besonderen Wert fürs Team und sollte zum Wohle aller geschützt werden.

