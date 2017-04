Dead by Daylight - Erscheint im Sommer auch für Konsolen

Noch in diesem Sommer erscheint Dead by Daylight auch für PlayStation 4 und Xbox One. Alle wichtigen Daten im Überblick.

Seit dem 14. Juni 2016 erobert Dead by Daylight nun bereits schon die Herzen der Horrorfans auf der ganzen Welt. Einfach zu verstehendes Gameplay, viele unterschiedliche Killer und ein Nervenkitzel, der sich mit Fremden oder auch Freunden teilen lässt, haben dafür gesorgt, dass sich der asymmetrische Multiplayer-Titel bereits mehr als 1,8 Millionen Mal verkaufte.

Wir sprechen dabei sogar nur über die Steam-Verkäufe, denn bisher war das Spiel PC-exklusiv. Da sich Dead by Daylight aber als großer Erfolg erwies, entschieden sich Behaviour Interactive und Starbreeze Studios, fortan auch Konsolen-Spieler an dem blutigen Spektakel teilhaben zu lassen, wie wir bereits in der Vergangenheit berichteten.

Jetzt endlich haben wir auch genaue Daten zum Release der Versionen für PlayStation 4 und Xbox One. In Nordamerika erscheinen diese bereits am 20. Juni, in Europa dann am 23. Juni 2017. Gut ein Jahr nach dem Release der PC-Version können damit auch Konsolen-Freunde das Spiel herunterladen oder sich die physische Ausgabe ins Regal stellen.

Retail-Version mit einigen Extras

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Retail-Version liegt bei $29.99. Diese enthält allerdings auch einige zusätzliche Extras wie den offiziellen Soundtrack, die 80's Suitcase-Erweiterung, die Bloodstained Sack-Erweiterung, das Kapitel Of Flesh and Mud und einen zukünftigen DLC, der noch angekündigt wird.

