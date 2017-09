Dead by Daylight - Dieses Wochenende kostenlos auf Steam

Der asynchrone Horror-Multiplayer-Titel Dead by Daylight kann ab sofort gratis auf Steam gespielt werden. Das Angebot läuft in 3 Tagen aus. Zudem gibt es einen temporären Preisnachlass von 50 Prozent.

Das Horrorspiel Dead by Daylight hat eine große Fangemeinde, weswegen in regelmäßigen Abständen Updates erscheinen. Jüngst ist der asynchrone Multiplayer-Titel um eine neue Killerin bereichert worden. Die Huntress mordet nach Herzenslust und hat zudem eine umfangreiche Hintergrundgeschichte spendiert bekommen. Hier alle Infos zum neuen DLC:

Die Entwickler bewiesen zudem ein Herz und haben mit der Implementierung spezieller kosmetischer Items dafür gesorgt, dass ein Teil der Einnahmen der "Charity Case" an die Brain & Behaviour Research Foundation geht, die das Leiden psychischer Erkrankungen lindern möchten und das Geld deswegen für die Forschung aufwenden.

Nun gibt es eine besondere Aktion, die vor der virtuellen Gruseltür steht. An diesem Wochenende könnt ihr Dead by Daylight vollkommen kostenfrei auf Steam spielen.

Die Aktion hält noch ganze drei Tage bis einschließlich Sonntag an. Am 17. September 2017 endet die Aktion um 22:00 Uhr. Doch ihr habt zudem eine weitere Möglichkeit. Wenn euch das Spiel gefällt, dann gibt es ein Sonderangebot, das einen Preisnachlass von 50 Prozent vorsieht. Dieser Rabatt wird bis zum 18. September 2017 angeboten. Ihr könnt die reguläre Version demnach schon für 9,99 Euro käuflich erwerben, während die Deluxe Edition für 14,99 Euro zur Verfügung steht.

