Interessierte Horrorfans können Dead by Daylight jetzt über das Wochenende kostenlos ausprobieren. Wenn euch der Titel zusagt, lohnt sich ein zeitnahes Zugreifen, denn das Basis-Spiel und der DLC rund um Michael Myers sind bis zum 19. Dezember 2016 um 30 Prozent reduziert.

Wer sich bisher unsicher war, ob Dead by Daylight von Behaviour Interactive wirklich so viel Spaß mit sich bringt, wie es bei namenhaften Let's Playern den Anschein macht, hat nun die Möglichkeit, den Titel selbst auf Herz und Nieren zu testen. Bis zum 18. Dezember 2016 ist der asymmetrische Horrortitel nämlich auf Steam kostenlos spielbar und ermöglicht es euch so, selbst einmal in die Rolle der verschiedenen Killer und Überlebenden zu schlüpfen und gegen eure Freunde oder auch völlig Fremde anzutreten.

Punkte farmen und Töten leicht gemacht

Die nächsten Tage dürften die Dead by Daylight-Server damit ordentlich auf die Probe stellen, werden doch haufenweise Neulinge erwartet. Erfahrene Killer können sich also auf eine Schlachtplatte sondergleichen freuen: Es ist angerichtet!

Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Kostenpflichtiger Extra-Content bleibt weiterhin den Käufern vorbehalten, ihr dürftet euch aber auch mit dem Basis-Spiel und dem ersten (kostenlosen) Kapitel namens „The Last Breath“ einen umfangreichen Eindruck zum Spielgefühl und Wiederspielwert machen können. Wir wünschen euch jedenfalls ein fröhliches Geschnetzel und stabile Server!

Basis-Spiel und Halloween-Kapitel reduziert

Wenn euch Dead by Daylight zusagt, empfiehlt es sich, das Basis-Spiel noch bis zum 19. Dezember 2016 zu erwerben, denn bis dahin sind der Grundbaustein des Horrortitels und das Halloween-Kapitel mit Michael Myers um 30 Prozent reduziert.

Die Konkurrenz schläft nicht

Wer zwar das Grundprinzip durchaus ansprechend findet, sich aber mehr Abwechslung bei den Todesarten wünscht oder dem Killer gar aktiv an den Kragen gehen möchte, könnte Gefallen an Friday the 13th: The Game finden. Auch diesen Titel könnt ihr in wenigen Tagen ausprobieren, das Angebot beschränkt sich allerdings auf die Beta-Version des Spiels und gilt auch nur unter bestimmten Bedingungen, die wir euch in der eingebundenen Meldung vorstellen:

