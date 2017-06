Dead by Daylight - Ab heute auch für PlayStation 4 und Xbox One

Heute erscheint Dead by Daylight auch in Europa endlich für PlayStation 4 und Xbox One. Pünktlich zum Release der Konsolen-Version veröffentlichte der Entwickler zudem ein Video, in dem er einen Blick auf das vergangene Jahr wirft. Wie sich der asymmetrische Horrortitel gemausert hat.

Seit etwas mehr als einem Jahr erobert Dead by Daylight nun schon die Herzen vieler Horrorfans auf der ganzen Welt. Während PC-Spieler sich innerhalb des asymmetrischen Multiplayers ganz dem blutigen Gemetzel hingeben konnten, blickten Konsolen-Besitzer bisher aber in die Röhre und mussten sich mit Gameplay-Videos oder Let's Plays begnügen.

Doch mit der Konsolen-Diskriminierung ist jetzt Schluss! Dem großen Erfolg der PC-Version sei dank, veröffentlichen Behaviour Interactive und Starbreeze Studios noch heute in Kooperation mit 505 Games die lang ersehnten Konsolen-Versionen. So können sich nun auch PlayStation 4- und Xbox One-Spieler als einer der vielen Killer oder Überlebenden in den blutigen Kampf stürzen.

Lasst uns einen Blick zurück werfen

Während wir in Europa uns noch ein paar Stunden bis zum Release gedulden müssen, ist Dead by Daylight in Nordamerika bereits seit dem 20. Juni 2017 für die Konsolen erhältlich. Zeitgleich mit dem von Fans nicht nur heiß ersehnten, sondern vehement geforderten Release, veröffentlichten die kreativen Köpfe hinter dem Spiel auch noch einen Rekapitulations-Trailer, in dem sie das vergangene Dead by Daylight-Jahr Revue passieren lassen. Diesen findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik:

