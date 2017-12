de Blob 2 - Offenbar Release für aktuelle Konsolengeneration geplant

Das Jump'n'Run de Blob 2 könnte demnächst auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Dies deutet jetzt ein Eintrag im Internet an - eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher noch nicht.

Vor enigen Wochen erschien das Jump'n'Run de Blob für die PlayStation 4 und Xbox One. Der Titel, der erstmals im Jahr 2008 erschien, lässt euch in die Rolle des namensgebenden Blobs schlüpfen, der mithilfe seiner Freunde die eigene Stadt wieder bunt färben will. Dabei orientiert sich der Titel eher an das jüngere Publikum, konnte aber auch bei älteren Spielern für einigen Spaß sorgen.

Neuveröffentlichung geplant?

Nach der Veröffentlichung des Erstlings für die aktuelle Konsolengeneration scheint es so als würde der Publisher THQ Nordic auch den zweiten Teil, de Blob 2, auf den Plattformen PS4 und Xbox One veröffentlichen wollen. Dies deutet jedenfalls ein Eintrag beim Onlinedienst Gamefly an, bei dem der Titel bereits zu finden ist. Auch wenn dies sicherlich nicht als offizielle Bestätigung zu sehen ist, würde die Entscheidung durchaus sinnig sein und alles andere als nicht plausibel klingen.

Eine Stellungnahme von THQ Nordic gab es bisher noch nicht, dürfte aber in den nächsten Tagen eintreffen, falls sich die Nachricht als wahr herausstellen sollte.