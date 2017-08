Das könnte ein krasser psychologischer Trip werden: Warner Bros. plant in Kooperation mit dem Unternehmen DC einen „Joker“-Origins-Film, der abseits der aktuell laufenden DC-Filme angesiedelt sein soll.

Abseits der aktuell stattfindenden Gamescom gibt es noch weitere Highlights, die wirklich überraschen: Warner Bros. möchte uns schon „bald“ in die düstere Vergangenheit des Jokers entführen, denn in Zusammenarbeit mit DC soll ein Origins-Film für die verrückte Figur geschaffen werden.

Das ganze Projekt soll neben den bisher veröffentlichten DC-Filmen Platz finden, was bedeutet: Alle nachfolgenden Spin-Offs, einschließlich des Joker-Origins-Films, werden unter einem noch unbekannten Namen zusammengefasst. Dies erlaubt dem Studio weiter an seinen Hauptfilmen zu arbeiten, die bisherige Storyline zu verfolgen und abseits dessen Geschichten zu erzählen, die vielleicht nicht ganz in besagten Kanon passen. Dementsprechend kann Jared Leto seinen aktuellen Joker weiter verkörpert – egal welche Darstellung in diesem Film gewählt werden.

Namenhafte Personen arbeiten am Film

Aktuell soll der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Martin Scorsese das Projekt begleiten – dieser hat in der Vergangenheit bereits diverse Auszeichnungen und Awards eingeheimst und könnte dem ganzen Projekt zum großen Erfolg verhelfen. Jüngeren Zuschauern und Lesern dürfte er für seine Arbeit am Film „The Wolf of Wall Street“ bekannt sein.

Ganz allgemein soll der Film eine ziemlich düstere Atmosphäre widerspiegeln: Der deutlich jüngere Joker wird sich durch das Gotham aus dem Jahre 1980 schlagen und eine wahre Crime-Story erleben. Genaue Details zur Geschichte gibt es natürlich noch nicht, da die Autoren hinter dem Projekt noch nicht einmal eine finale Fassung erarbeitet haben. An dieser Stelle ist nur bekannt, dass der Film einen Joker hervorbringen wird, der nicht unbedingt zu einem der bisherigen Joker-Darstellungen passt - auch hier gilt noch einmal: Der Joker-Origins-Film findet abseits von allen anderen bisherigen DC-Filmen statt. Wann genau The Joker dann erscheinen wird, ist dementsprechend auch noch unklar.

