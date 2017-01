DayZ - Vorbereitung auf den großen Beta-Meilenstein begonnen

Das Entwicklerteam von DayZ ist aus dem Urlaub zurückgekehrt und arbeitet nun fleißig daran, sämtliche Fehler, die sich noch in Version 0.61 befinden, zu behoben und Version 0.62 vorzubereiten. Das große Ziel ist dabei der Beta-Meilenstein.

Wir schreiben das Jahr 2017 und werfen einen erneuten Blick auf den Survival-Titel DayZ von Bohemia Interactive. Im ersten Status-Report des Jahres spricht Creative Director Brian Hicks über die Ziele für 2017, die sich das Team als nächstes gesetzt haben.

Während bereits an Version 0.62 des Spiels sowie dem Übergang in den Beta-Status gearbeitet wird, müssen momentan parallel noch diverse Fehler in Version 0.61 behoben werden. Wie wir im letzten Jahr berichtet haben, besteht hier die Hauptproblematik aus Lags und Rucklern, die vor allem Abstürze verursachen, wodurch weitere Faktoren innerhalb des Spiels negativ beeinflusst werden. Weiterhin wird momentan an dem Verhalten der Infizierten gearbeitet. Der Stable-Brunch soll zudem durch funktionierende Fahrzeuge aufgewertet werden.

Fehler, die im Hinblick auf die kommende Beta-Phase noch behoben werden sollen, findet ihr unterhalb dieser Meldung im Überblick:

VOIP Volume/Proximity Dropoff

Vehicle client side performance

Server side performance drops (Causing issues such as player position desync, delayed actions, etc)

Server side memory consumption

Additional known server crashes

Infected spawning behavior issues

Contined polish and work on addressing remaining issues with vehicles

