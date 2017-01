Wann dürfen wir mit einer Beta-Phase von DayZ rechnen? In unserer neuen Video-News beantworten wir euch die wichtigsten Fragen rund um den neuen Status-Report des Entwicklerstudios Bohemia Interactive.

Der Survival-Titel DayZ konnte bereits damals mit seiner Modifikation für die Militär-Simulation ArmA 2 bei der Community massiv punkten. So gab es keinerlei Konkurrenz am Horizont der Videospiel-Industrie in diesem Genre, weshalb sich das Zombie-Abenteuer kurzerhand zu einem riesen Erfolg mauserte. Der kreative Kopf hinter DayZ, Dean 'Rocket' Hall entschloss sich dann die Modifikation als Standalone-Titel zu veröffentlichen. Als Finanzierungsmodell nutze das Team rund um Hall das Early-Access-Feature, welches ermöglicht ein unfertiges Spiel, welches sich in der Alpha oder Beta befindet, auf Steam zu veröffentlichen. Während sich viele Spiele aus der Phase befreien konnten, hängt DayZ weiterhin in der Alpha-Version.

Der positive Aspekt

Wir können diese Tatsache kritisch beleuchten oder mit einer Dankbarkeit an Bohemia Interactive, dem Entwicklerstudio hinter DayZ. Immerhin ist es Möglich ein Spiel in seiner Entstehungsphase zu begleiten. So schrieb einst ein Community-Mitglied auf PlayNation.de, dass diese Phase nicht unbedingt kritisch sein sollte. Immerhin benötigten andere Spiele ebenfalls einen umfangreichen Zeitraum an Entwicklungen, nur wird es hierbei nicht mit der Community geteilt. Jedoch kritisieren viele Überlende in DayZ, dass sich das Studio zu sehr auf neue Waffen und Assets fokussiert, anstatt den Hauptkern des Spiels umzusetzen.

Wann startet die Beta?

In unserem oben eingebundenen Video gehen auf diese Thematik ein, denn in einem neuen Status-Bericht erklärt uns das Team, welche Schritte noch benötigt werden. Doch die Frage bleibt: Kann Bohemia Interactive seine eingestaubte Community am Leben erhalten? Wie ist es bei euch? Spielt ihr noch regelmäßig DayZ? Lasst uns ein Kommentar (Kommentar unter dieser News) unter dieser News da.

