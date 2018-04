DayZ - Soll in wenigen Wochen mit neuer Engine für PC erscheinen

Laut eines Entwicklers von Bohemia Interactive soll DayZ in wenigen Wochen samt einer neuen Spiele-Engine für den PC erscheinen.

Die endlose Geschichte rund um den Survival-Shooter DayZ könnte in diesem Jahr womöglich ein positives Ende nehmen. Anfang Februar 2018 haben wir das letzte Mal über den Titel von Entwickler Bohemia Interactive berichtet. Innerhalb eines Tweets auf Twitter hieß es, dass 2018 ein großes Jahr für DayZ werden soll.

DayZ Bohemia bestätigt noch einmal die Xbox One-Version

Unter anderem möchten die Verantwortlichen die PC-Fassung offiziell veröffentlichen. Doch nicht nur das. Intern soll der PC komplett wie eine neue Konsole behandelt und auch nach dem Release mit neuen Inhalten versorgt werden. Weiterhin haben die Verantwortlichen auf Twitter noch einmal bestätigt, dass die Xbox One Version in diesem Jahr in den Early Access starten wird. PS4-Besitzer sollen zwar ebenfalls eine Version des Survival-Titels erhalten, bislang gibt es aber noch keinen konkreten Termin.

Neue Engine und baldige Veröffentlichung

Nun möchten die Kollegen von PCGamesN im Rahmen eines Microsoft-Events von dem Lead Producer Eugen Harton erfahren haben, dass die PC-Version von DayZ in wenigen Wochen mit einer komplett neuen Engine im Gepäck erscheinen wird.

"Wir werden DayZ in wenigen Wochen mit einer neuen Engine für den PC veröffentlichen und außerdem wird es zu einer Game Preview auf der Xbox kommen. Das ist im Grunde unser Ziel. Ich würde fast sagen, es ist ein Neustart von DayZ auf dem PC". so Harton.

Der Entwickler wollte allerdings nicht bestätigen, dass der Titel damit auch die Early-Access-Phase verlassen und somit in diesem Jahr in der 1.0-Version offiziell veröffentlicht wird.