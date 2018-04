DayZ - So sieht der Titel auf der Xbox One aus

Der YouTube-Kanal "outsidebox hat ein erstes Video von DayZ auf der Xbox One X veröffentlicht. Anscheinend halten die Entwickler an ihrem Versprecher, DayZ noch in diesem Jahr für PC, Xbox One sowie Xbox One X zu veröffentlichen.

Erst vor wenigen Stunden haben wir über den Survival-Shooter DayZ berichtet. Anscheinend soll der Titel in wenigen Wochen mit einer neuen Engine ausgestattet für den PC erscheinen. Nun hat der YouTube-Kanal "outsidebox" ein Gameplay-Video veröffentlicht, in dem DayZ auf einer Xbox One X gespielt wird.

Laut Entwickler Bohemia Interactive gibt es bei der derzeit stärksten Konsole auf dem Markt die Möglichkeit neben einem 4K-Modus mit 30 FPS auch in einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080 mit 50 bis 60 Bildern in der Sekunde zu zocken. Unterhalb dieser Zeilen haben wir für euch das entsprechende Gameplay-Video eingebunden.

DayZ Soll in wenigen Wochen mit neuer Engine für PC erscheinen

"Überraschung! So sieht das DayZ-Gameplay auf aktueller Xbox-Hardware aus. Angekündigt im Jahr 2015 für das Xbox Game Preview-Programm, soll DayZ noch immer für die Xbox erscheinen und wir haben es gespielt", so die Beschreibung unterhalb des Videos.

Wie steht es um eine PS4-Version?

Wie es derzeit um einen Release für die PS4 steht, ist unklar. Bestätigt seitens der Entwickler ist bisher nur, dass DayZ noch in diesem Jahr als Early-Access-Version für die Xbox One und die Xbox One X erscheinen wird.