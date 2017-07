DayZ - Kostenloser 2D-Ableger von Bohemia für Mobilgeräte veröffentlicht

Während Bohemia Interactive weiterhin fleißig an dem Zombie-Survival-Game DayZ arbeitet, veröffentlichten sie jetzt einen kostenlosen 2D-Ableger für Mobilgeräte. Bisher war das Spiel nur über den Browser spielbar.

Mit DayZ veröffentlichte Dean Hall von Bohemia Interactive seinerzeit eine Modifikation für die eigene Militär-Simulation ARMA 2. Mit dem Erfolg entschloss man sich dazu, den Titel im Early Access-Programm bei Steam anzubieten. Seit vier Jahren befindet sich das Spiel nun in der Alpha-Phase und soll nach neuesten Informationen im Laufe des Jahres in die Beta-Phase übergehen.

Bohemia Interactive arbeitet jedoch an weiteren Titeln, wie zum Beispiel Add-Ons für ARMA 3 und ein 2D-Spiel namens Mini DayZ. Der Titel war bisher nur im Browser spielbar, wird jetzt jedoch auch für iOS- und Android-Mobilgeräte angeboten. Das Spiel orientiert sich am Survival-Prinzip des großen Bruders und bietet eine Art Vogelperspektive und einfache Pixelgrafiken. Ihr sammelt in der Welt also Ausrüstung, Nahrungsmittel und versucht in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Das Spiel ist komplett kostenlos, doch wenn man bereit ist kleine Werbefilmchen zu schauen, wird der Spieler mit Loot beschenkt.

Wer jedoch darauf hofft, dass man das Spiel auch mit Freunden spielen kann, muss enttäuscht werden, denn das Spiel bietet nur einen Singleplayer-Modus und verzichtet ebenso komplett auf Fahrzeuge.

