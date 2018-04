DayZ - Finale Version erscheint zeitgleich für PS4 und Xbox One

Zwar wird DayZ im Rahmen des Game Preview-Programms auf der Xbox One bereits als Early-Access-Version spielbar sein, die finale Version soll aber zeitgleich für beide Konsolen erscheinen.

Nachdem es einige Zeit recht still um den Survival-Shooter DayZ aus dem Hause Bohemia Interactive gewesen ist, meldeten sich vor kurzem die Entwickler zurück. So soll die PC-Version samt neuer Engine in wenigen Wochen erscheinen. Außerdem wird es zu einer Game Preview auf der Xbox One kommen. Nun hat sich Lead Producer Harton innerhalb eines aktuellen Gesprächs mit GamingBolt zu Wort gemeldet und verraten, dass die finale Version von DayZ für PS4 sowie Xbox One zeitgleich veröffentlicht wird.

"Nur um alle zu beruhigen: Wenn es um die finale Version geht, dann wollen wir, dass sowohl Xbox One- als auch PS4-Spieler das Spiel zur gleichen Zeit in Angriff nehmen können. Allerdings bietet Xbox das Game Preview-Programm als eine Option für Early Access-Titel an", so Harton. Weiterhin heißt es: "Es gibt uns die Möglichkeit, die Spieler früh ins Spiel zu bringen, eine Testphase zu machen und vor allem das Feedback zu unserem Spiel zu sammeln, bevor wir zum vollständigen Start gehen."

Die PlayStation 4 bietet derzeit kein entsprechendes Programm, um Early-Access-Spiele anzubieten. Sony sollte in naher Zukunft ein solches Programm nachreichen und damit mit Konkurrent Microsoft gleichziehen. Alle News, Videos, Artikel und Bilder zu DayZ findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

DayZ So sieht der Titel auf der Xbox One aus

So sieht der Titel auf der Xbox One aus

Der YouTube-Kanal "outsidebox hat ein erstes Video von DayZ auf der Xbox One X veröffentlicht. Anscheinend halten die Entwickler an ihrem Versprecher, DayZ noch in diesem Jahr für PC, Xbox One sowie Xbox One X zu veröffentlichen. Alle Infos dazu findet ihr in dieser News: