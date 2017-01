DayZ - Ewiger Stillstand oder langsamer Fortschritt?

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You sprechen wir über DayZ. Denn obwohl der Titel seit Jahren mit seiner authentischen Atmosphäre die Spieler begeistert, ärgern sich auch immer mehr Gamer über den langsamen Entwicklungsfortschritt. Ist die Zeit von DayZ vielleicht schon längst vorbei?

Auch am heutigen Montag präsentieren wir euch wie gewohnt eine neue Ausgabe von Mafu**You, die ausnahmsweise mal etwas ruhiger, dafür aber auch länger als gewohnt ist. Denn in der postapokalyptischen Welt von DayZ hat sich in letzter Zeit einiges getan, was es zu diskutieren gilt. Deshalb sind heute auch Patrik und Ben mit von der Partie und sprechen mit Dennis über die Entwicklung des Games.

Stagnierte Entwicklung

Lang, lang ist es mittlerweile her, dass DayZ 2013 erstmals als Early Access-Version auf den Markt kam und obwohl seitdem einiges an Zeit verstrichen ist und Bohemia Interactive durchaus bemüht wirkt, regelmäßig an dem Game zu werkeln, fällt der Fortschritt aus der Sicht vieler Spieler doch irgendwie eher minimal und unbefriedigend aus.

Und doch: Kein Spiel hat uns bisher so viele Stunden in Atem gehalten und mit einem so authentischen Survival-Feeling überzeugt. Lohnt es sich also zu warten oder ist die Zeit von DayZ schon verstrichen, bevor es das Spiel überhaupt in die lang antizipierte Beta-Phase geschafft hat? Das und mehr - heute bei Mafu**You.

