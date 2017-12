DayZ - Erscheint für PS4, Xbox One-Version aber zuerst

Bohemia Interactive hat erneut versichert, dass sich eine Konsolen-Fassung in der Entwicklung befindet. Dabei soll die Xbox One-Version 2018 erscheinen, die PlayStation 4-Version wird später folgen.

Wir haben bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass Bohemia Interactive die Beta zu dem Survival-Shooter DayZ nicht mehr 2017 veröffentlichen wird. Als Release-Termin für Version 0,63 peilt der Entwickler nun das Jahr 2018 an.

Doch wie schaut es vier Jahr nach der Veröffentlichung der PC-Version mit einer entsprechenden Konsolen-Fassung aus? Ebenfalls vor vier Jahren angekündigt worden, warten wir bis heute vergebens auf eine PS4- oder Xbox One-Fassung. Doch die Verantwortlichen haben gegenüber Gamespot nun erneut versichert, dass sich eine Konsolen-Fassung in der Entwicklung befindet.

Erscheint für PS4, Xbox One-Version aber zuerst

DayZ soll im kommenden Jahr zunächst für die Xbox One erscheinen, da Microsofts Konsole ein Early-Access-Programm besitzt, über das die PlayStation 4 nicht verfügt. Das Xbox One Early-Access-Programm gibt die Möglichkeit Spiele bereits vor der Veröffentlichung zu spielen. Ein prominentes Beispiel ist der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds von Bluehole, der am 12. Dezember über dieses Programm auf der Xbox One spielbar sein wird.

„Kurz gesagt, ja, wir werden DayZ auch noch für PS4 veröffentlichen“, teilte ein Sprecher des Publishers mit. „Vor allem, da wir auf der Xbox ein Spiel-Preview-Programm nutzen können, haben wir diese Plattform für die erste Konsolen-Veröffentlichung gewählt und die Partnerschaft mit Microsoft war für uns bisher sehr produktiv. Wir freuen uns aber auch darauf, DayZ in die Hände der PS4-Spieler bringen zu können, das wird nur etwas später geschehen als auf der Xbox One."

Während die Xbox-Version 2018 erscheinen soll, ist bislang unklar, ob in diesem Jahr auch die PS4-Fassung veröffentlicht wird. Auf Twitter betonte Bohemia, dass man dies nicht garantieren könne.

DayZ ist im Dezember 2013 als ein Early-Access-Spiel für den PC auf Steam veröffentlicht worden und verkaufte sich bisher mehr als drei Millionen Mal. Creative Director Dean Hall hat das Entwicklerstudio 2014 verlassen, um in Neuseeland ein eigenes Studio zu gründen.

