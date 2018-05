DayZ - Chef-Entwickler verlässt das Projekt

Chef-Entwickler Brian Hicks ist nicht länger an DayZ beteiligt. Der Creative Director und Produzent hat das Projekt auf eigenen Wunsch hin verlassen. Andere Kollegen werden zukünftig seine Rolle im Studio übernehmen.

Nach mehr als vier Jahren verlässt Brian Hicks das nie einfach gewesene DayZ-Projekt. Hicks diente nicht nur als Chef-Entwickler und Creative Director, sondern galt zudem als die prominenteste Figur des verantwortlichen Studios Bohemia Interactive.

In einem aktuellen Blogeintrag erklärte Hicks, dass sein Abschied auf eigenem Wunsch hin erfolge. Das Projekt habe laut eigenen Angaben den Punkt erreicht, an dem er „nicht mehr benötigt“ werde.

Im vergangenen Jahr habe Hicks sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um einige Kollegen einzuweisen und nach und nach mit seinen Aufgaben zu betrauen. Dabei habe er schon erste Überlegungen angestellt, wie seine Zukunft aussehen könnte:

„Im letzten Jahr habe ich mich langsam in den Hintergrund gerückt (wie einige von euch sicher bemerkt haben) und Leute wie Peter, Adam und andere dazu gebracht, dass ihre Stimmen gehört werden. Im Laufe des Jahres habe ich Pläne für das, was für mich als nächstes kommt, geschmiedet und dabei mit Peter Nespešný in einer Designberater-Rolle kostenlos gearbeitet.“

„Ich werde nicht lügen: Es war nie einfach und es gab Zeiten, in denen Peter und ich beide unsicher waren, wie .63 [Version 0.63, A.d.R] angenommen wird oder wie es unter voller Last performen würde. Ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich bin so glücklich, dass sich unsere Sorgen nicht bestätigten.“