DayZ - Bohemia bestätigt noch einmal die Xbox One-Version

Die schier endlose Odyssey geht weiter. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018 und das Entwicklerstudio Bohemia Interactive stellt die Geduld der ehemaligen euphorischen DayZ-Spieler weiter auf die Probe.

DayZ Kostenloser 2D-Ableger von Bohemia für Mobilgeräte veröffentlicht

Doch in diesem Jahr soll es endlich so weit sein und die PC-Fassung offiziell veröffentlicht werden. Doch nicht nur das. Intern soll der PC komplett wie eine neue Konsole behandelt und auch nach dem Release mit neuen Inhalte versorgt werden.

Weiterhin haben die Verantwortlichen auf Twitter noch einmal bestätigt, dass die Xbox One Version in diesem Jahr in den Early Access starten wird. PS4-Besitzer sollen zwar ebenfalls eine Version des Survival-Titels erhalten, bislang gibt es aber noch keinen konkreten Termin.

Yes! Coming to Xbox Game Preview at some point this year, we’re not sure about PS4 yet, but we’ll release there too, eventually - just don’t know when yet.