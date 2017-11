DayZ - Beta verschoben, Version 0.63 kommt erst 2018

Bohemia Interactive wird die DayZ-Beta nicht mehr 2017 veröffentlichen. Als Release für Version 0.63 peilt man nun das Jahr 2018 an. Unklar ist weiterhin, wann die Vollversion 1.0 erscheinen soll.

Mit dem Start der Beta von DayZ hat man sich bei Bohemia Interactive wohl oder übel verkalkuliert. Das Studio gab in einem Blogpost bekannt, dass die DayZ-Beta nicht mehr Ende 2017, sondern erst im Laufe des Jahres 2018 veröffentlicht werden soll.

Im neuesten Statusreport gaben die Entwickler bekannt, dass die Beta-Version 0.63 nicht mehr bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden kann. Man habe sich Mühe gegeben, musste das neueste DayZ-Update aber verschieben.

Noch ist unklar, wann genau die DayZ-Version 0.63 erscheinen wird. Bohemia Interactive hält sich bezüglich eines Releasedatums im gleichen Maße bedeckt wie zu einem möglichen Termin für die Vollversion.

DayZ befindet sich seit mittlerweile vier Jahren in der Alpha - in diesem Jahr sollte schrittweise der Übergang in die Beta erfolgen. Die aktuelle Version lautet 0.62, die Beta wird mit 0.63 und die Vollversion mit 1.0 eingeleitet.

