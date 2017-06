Nach einer kurzen News-Flaute wird der Survival-Horror-Titel Days Gone auf der E3 relativ umfangreich präsentiert. Die Entwickler von Sony Bend haben dies bereits offiziell bestätigt.

Ein neuer Lichtblitz am Survival-Horror-Horizont tut sich derzeit mit Days Gone auf. Der postapokalyptische Zombie-Titel aus dem Hause Sony Bend schürt rege Erwartungen bei den Interessenten. Vor einiger Zeit haben die Entwickler verlauten lassen, dass sie mit dem Titel langfristige Pläne verfolgen.

Nun beginnt langsam die heiße und finale Phase des Titels und auch wenn es derzeit nicht viel zu berichten gibt, wird es auf der diesjährigen E3 einiges zu sehen geben. Sony hat nun mitgeteilt, dass sie in Kürze neue Infos preisgeben. Days Gone wird umfangreich auf der E3 präsentiert. So heißt es seitens der Entwickler, dass sie einen "groß angelegten Auftritt" planen.

Leider gibt es keine genauen Details, aber bis zum Ende der E3 dürften alle offenen Fragen geklärt sein. Derweil vergrößert sich außerdem das Studio von Sony Bend, denn es gab erst kürzlich einen Zuwachs an Mitarbeitern. Schließlich haben sich die Entwickler noch zu der PS4 Pro ausgesprochen. Die Rede ist von einem echten "Game Changer". Alle Infos dazu findet ihr in der folgenden News:

Seitenauswahl

Infos zu Days Gone

Days Gone - Entwickler verspricht dynamisch agierende Zombies Der Zombie-Survival-Titel Days Gone wurde im Rahmen von Sonys Pressekonferenz auf der E3 2016 innerhalb eines Gameplay-Videos angekündigt. Nun hat Entwickler Bend Studio weitere ...