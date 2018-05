Days Gone - Spiellänge bekannt, Deacon soll Spieler zum Weinen bringen

Sony Bend hat in einem Interview viele Details zum kommenden Zombie-Hit Days Gone verlauten lassen. So ist nun mitunter die Spiellänge bekannt, neben vielen Infos zu Deacon.

Die Kollegen von Game Informer haben mit Sony Bend gesprochen und dabei viele Details zum kommenden Zombie-Survival-Adventure Days Gone freilegen können. John Garvin hat sich in einem Interview dem Fragenfeuerwerk von Jeff Cork gestellt. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten für euch ins Deutsche übersetzt.

Neue Details zu Days Gone

Allem voran ist die Frage relevant, welche Charaktere wir spielen und es wird so sein, dass wir nur in die alleinige Rolle von Deacon schlüpfen können. Inhaltlich relevant wird die Tatsache, dass er nicht schwimmen kann, was im Laufe des Spiels erklärt wird. Außerdem soll es Flashbacks geben. Er verfügt über ein passendes Outfit, das sich jedoch nicht anpassen lässt. Deacon soll ein gutes Herz besitzen und auf narrativer Ebene könnte er die Spieler womöglich zum Weinen bringen.

Ähnlich wie es bei anderen Vertretern des Zombie-Survivals gemacht wird, kommt das vielseits beliebte Wort "Zombie" im Spiel nicht vor - die Feinde werden hingegen mit "Freaker" betitelt. Ansonsten finden wir in der Spielwelt diverse Items vor, die sich einsammeln lassen. Ähnlich wie in God of War können die Spieler das Spiel nach Beendigung der Kampagne fortsetzen. Der "goldene Pfad" soll nach Aussagen von Garvin nach rund 30 Stunden beendet sein, somit steht die Spiellänge nun fest.

Days Gone Neuer Trailer zum Zombie-Abenteuer

Auf der technischen Seite soll der Titel auf der PS4 und PS4 Pro in 30 FPS laufen, allerdings gibt es auf der PS4 Pro einen 4K-Modus. Ein Fotomodus ist zum Start wohl nicht enthalten, aber er soll nachgereicht werden. Der Sountrack stammt übrigens von Nathan Whitehead (Gears of War 3, BioShock 2). Abschließend gibt es noch die Info, dass der Titel vor The Last of Us II erscheint, irgendwann im Jahre 2019.