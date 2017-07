Day of Infamy - Update fügt neue Dünkirchen-Karte hinzu

Passend zum Film Dunkirk von Christopher Nolan erhält das Weltkriegs-Spiel Day of Infamy zwei neue Karten - unter anderem in der Region Dünkirchen. Des Weiteren sorgt das Update für eine Verbesserung der Grafik.

Der Entwickler New World Interactive veröffentlichte bereits offiziell im März den Shooter Day of Infamy. Statt unüberlegtem Ballern, soll der Titel mehr Wert auf taktische Herangehensweise legen und so ein anderes Shooter-Feeling während des Zweiten Weltkriegs bieten.

Passend zum Hollywood-Film

Obwohl das Spiel noch nicht lange auf dem Markt ist, gibt es bereits jetzt ein kostenloses Update mit zwei neuen Karten. Die Maps befinden sich in der Region von Dünkirchen in Nordfrankreich und Bréville. Die Schlacht um die Stadt Dünkirchen fand im Jahr 1940 statt und gehört zu den geschichtsträchtigsten Kämpfen des Zweiten Weltkriegs. Das Update erscheint passend zum neuen Kinofilm Dunkirk, der sich mit eben jener Thematik beschäftigt. Der Regisseur Christopher Nolan zeigt die grausigen Bilder des Krieges in seinem äußerst positiv aufgenommenen Hollywood-Drama/Thriller.

Neben den neuen Karten pflegt das Entwicklerstudio ebenfalls eine Verbesserung der Grafikengine ein, was für eine bessere und detailliertere Darstellung von Laub und Gräsern sorgen soll.

Einen ersten Einblick in das Update bekommt ihr im untenstehenden Trailer. Das Spiel samt Update ist jetzt bei Steam erhältlich.

Seitenauswahl

Infos zu Day of Infamy