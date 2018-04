Darwin Project - Kostenlos herunterladen, ab sofort Free-2-Play auf Steam

Darwin Project hat nun ein neues Geschäftsmodell. Die Einstiegshürde für neue Spieler ist nunmehr beseitigt. Der Titel ist ab sofort Free-2-Play, er kann demnach kostenlos via Steam heruntergeladen und gespielt werden.

Darwin Project ist ein weiterer Action-Titel, der sich mit dem Thema Battle Royale auseinandersetzt. Doch hierbei handelt es sich ganz offensichtlich um eines der besseren Neuerscheinungen, das Feedback der Spieler ist durch die Bank weg sehr positiv auf Steam.

Falls ihr Darwin Project noch nicht angetestet habt, dann erhaltet ihr jetzt die Möglichkeit, das Spiel kostenlos herunterzuladen. Die Entwickler haben nämlich in einem Statement bekanntgegeben, dass ihr Spiel nun Free-2-Play wird.

Creative Director Simon Darveau gibt zu verstehen, dass es von Anfang an die Intention von Scavengers Studio war, Streamern und Zuschauern eine Plattform zur Interaktion zu bieten. Dabei sei ihr Battle-Royale-Spiel eine einzigartige Erfahrung - mitunter dank der Core-Community, die schon seit der frühen Phase besteht. Doch diese möchten sie nicht enttäuschen. Wenn bereits Geld in das Spiel investiert wurde, dann gibt es hier einige Goodies, die am 24. April 2018 ausgeteilt werden.

Das Founder's Pack enthält: