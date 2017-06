Darksiders 3 - Bundle der Vorgänger im PSN veröffentlicht

Passend zur Ankündigung von Darksiders 3 veröffentlicht THQ Nordic die Darksiders: Fury's Collection. Enthalten sind die beiden bisher erschienen Titel.

Es scheint so als wäre THQ Nordic durchaus in der Lage zu überraschen. Erst vor wenigen Tagen sorgte man mit einer Ankündigung zu Darksiders 3 für Aufsehen und jetzt wurden klammheimlich die beiden Vorgänger in ein Bundle gepackt und in das PSN gestellt.

Die Darksiders: Fury's Collection betitelte Sammlung enthält den ersten Teil als überarbeitete Fassung unter dem Namen Darksiders Warmastered. Das Bundle wird komplettiert mit der Darksiders 2 Deathinitive Edition, die ebenfalls für die PlayStation 4 optimiert wurde und eine höhere Auflösung bietet als auf den alten Konsolen.

Findige Leser werden sich jetzt fragen: Gab es die beiden Spiele nicht schon vorher? Tatsächlich waren beide Titel schon vorher erhältlich und gehören nicht mehr zu dem Neuesten, was der Store zu bieten hat. Gebündelt gab es die beiden Spiele bisher aber nicht und erst recht nicht für den angebotenen Preis von 19,99€.

Günstiger dürfte man die beiden Spiele nur bekommen haben, wenn man vor wenigen Wochen beim Humble Bundle zugeschlagen hat. Die erstandenen Codes waren jedoch nur für US-Accounts gültig.

In Darksiders und Darksiders 2 schlüpft ihr in die Rolle zweier Reiter der Apokalypse. In guter alter Action RPG-Manier schnetzelt ihr euch durch die Level, entdeckt Geheimnisse und erlebt die sehr eigene Welt und Story von Darksiders.

Seitenauswahl

Infos zu Darksiders 3