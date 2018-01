Dark Souls - Remastered für Switch, PS4, Xbox One und PC angekündigt

Bandai Namco hat Dark Souls Remastered offiziell angekündigt. Der Port erscheint für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Nintendo Direct.

Bandai Namco hat Dark Souls Remastered offiziell angekündigt. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen einer überraschend veröffentlichten Nintendo Direct.

Dark Souls Remastered wird für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Alle Portierungen abseits der Switch werden von einem anderen Studio entwickelt und enthalten überarbeitete Texturen, neue Lichteffekte und eine Soundtechnik aus Dark Souls 3.

Das Remastered enthält auf allen Plattformen den DLC Artorias of the Abyss. Der Port soll auf PC, PS4 und Xbox One in 60 FPS laufen, die PS4 Pro und Xbox One X unterstützen und somit in 4K mit HDR spielbar sein. Exklusiv für die PS4 erscheint folgendes Trilogie-Pack:

Dark Souls Reihe für Nintendo Switch

Der Multiplayer von Dark Souls Remastered soll zudem auf sechs Spieler ausgeweitet werden und bekommt dedizierte Server. Die Switch-Version verfügt über eine Framerate von 30 FPS und einer Auflösung von 1080p. Der Release erfolgt am 25. Mai 2018.

Bandai Namco plant, dass letztendlich alle drei Spiele der Dark-Souls-Reihe für die Nintendo Switch erscheinen. Pläne für ein Trilogie-Bundle wurden offenbar verworfen.

Dark Souls Remastered jetzt vorbestellen

Nintendo Switch Das sind die 20 meistgespielten Titel 2017

Hinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um Werbung. Alle Links zu Amazon sind Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.