Dark Souls - Remastered bringt keine neuen Inhalte

Wer beim Dark Souls Remastered mehr als nur ein Grafik-Upgrade erwartet hat, dürfte jetzt enttäuscht sein: Die Neuauflage wird keine neuen Inhalte bieten. Das berichtet Kotaku UK unter Berufung auf Quellen, die mit dem Projekt vertraut sind.

Sämtliche Items und Level seien immer noch auf demselben Platz wie schon zur Erstveröffentlichung, Neuzugänge gebe es keine. Dafür sollen einige neue Komfortoptionen ein angenehmeres Spielegefühl ermöglichen.

Änderungen

Das Item „getrockneter Finger“ war bislang nur in der Ariamis-Welt aufzufinden, soll jetzt aber auch bei einem Händler in der Untoten-Burg erhältlich sein. Am bisherigen Fundort bekommt ihr jetzt eine „Doppel-Menschlichkeit“.

Multiplayer-Features aus Dark Souls 3, wie das Erstellen von passwortgeschützten PvP-Matches und die Angleichung der Spielerlevel, wurden ins Remastered übernommen. Der einzige Heilgegenstand sind ab sofort „Estus-Flakons“, deren Anzahl für Phantome reduziert wird. Besiegt der Host einen einfallenden Phantom, werden seine „Estus-Flakons“ wiederhergestellt.

Ein neues Leuchtfeuer kommt

Im Singleplayer könnt ihr fortan mehrere Items gleichzeitig verbrauchen und müsst sie nicht mehr einzeln auswählen. Außerdem wurde neben dem Schmied Vamos, aufzufinden in den Katakomben, ein neues Leuchtfeuer platziert.

Dark Souls Remastered erscheint am 25. Mai 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Ihr könnt das Spiel ab sofort vorbestellen:

