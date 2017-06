Dark Souls - Kämpft mit Fidget Spinner dank dieser Mod

In Dark Souls können wir nun mit Fidget Spinner spielen. Nicht als kleines Gimmick, sondern als vollständige Waffe. Im Rollenspiel-Klassiker von From Software kann sich der Hauptcharakter endlich so richtig entspannen.

Wer Dark Souls mal wieder aus seiner Spiele-Bibliothek wiederbeleben will, darf sich auf eine ganz besondere Mod freuen. Mit der Fidget Spinner Mod kämpft unser Charakter mit zwei pinken Beruhigungs-Spielzeugen an der Seite.

Dark Souls trifft auf Fidget Spinner

So absurd die Mod aussieht, so komisch spielt sie sich auch. Denn die Fidget Spinner werden in der Hobby-Erweiterung von Dark Souls zu zwei richtigen Waffen und können den Gegnern ganz schön Angst machen.

Ob wir auf diesem Weg beim Spielen von Dark Souls jedoch auch entspannen – abgesehen von dem bislang fraglichen Nutzen der Fidget Spinner –, ist jedoch ungewiss. Das muss jeder Spieler für sich entscheiden und ausprobieren.

Die Fidget Spinner Mod für Dark Souls gibt es hier als kostenlosen Download.

