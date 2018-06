Cyberpunk 2077 - Wird auf der diesjährigen gamescom vertreten sein

CD Projekt RED wird in diesem Jahr mit Cyberpunk 2077 auf der Spielemesse gamescom in Köln vertreten sein. Ob die entsprechende Präsentation für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird oder lediglich Journalisten hinter verschlossenen Türen etwas zu sehen bekommen, ist bislang noch unklar.

Lange Zeit war es recht still rund um das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077. Kurz vor der E3 2018 im Rahmen von Microsofts Pressekonferenz zeigte Entwickler CD Projekt RED schließlich erste bewegte Bild zu dem Titel. Während Spieler aus ganzer Welt jedoch lediglich einen Trailer zu Gesicht bekamen, konnten Journalisten einer 50-minütigen Demoversion beiwohnen.

Mittlerweile wissen wir, dass die Demo auf einem "echten Build" basiert, der nicht extra für die E3 entwickelt wurde. Außerdem hat die Community Managerin "Alicja" von CD Projekt RED auf dem offiziellen Discord-Server die verwendete Hardware des Präsentationsrechners bestätigt. Alle Infos dazu findet ihr in der folgenden News-Meldung:

Cyberpunk 2077 E3-Demo lief auf einem Highend-Rechner

Präsentation auf der gamescom 2018

In einem Interview mit Jason Schreier von Kotaku hat außerdem Mitbegründer des Studios Marcin Iwiński über den nächsten Schritt gesprochen. Demnach wird eine weitere Vorstellung von Cyberpunk 2077 im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln stattfinden. Laut Iwiński möchte man auf der Spielemesse dieselbe Demo zeigen, die das erste Mal in Los Angeles zu sehen war - möglicherweise aber mit einigen Unterschieden.

Unklar ist bislang, ob die Präsentation hinter verschlossenen Türen, ähnlich wie bei der E3, oder in den öffentlichen Hallen der gamescom stattfinden wird.

Wir können uns jedoch nicht vorstellen, dass Journalisten ein zweites Mal die gleiche Demo gezeigt bekommen.

