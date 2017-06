Cyberpunk 2077 - Werbekampagne bereits geplant

Wie von CD Projekt RED nun bekannt gegeben wurde, ist die PR-Kampagne für das futuristische Rollenspiel Cyberpunk 2077 wohl bereits geplant. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht jedoch nach wie vor nicht fest.

Marcin Kicinski, CEO des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED, hat sich nun zu der anstehenden Werbekampagne für Cyberpunk 2077 geäußert: “Die Werbekampagne (für Cyberpunk 2077) ist bereits geplant. Ihr Hauptelement soll die Überraschung sein, deshalb kann ich nicht sagen, wann sie beginnen wird. Einfach weil es eine Überraschung sein soll.“

Das bereits 2013 mit einem Teaser angekündigte Spiel Cyberpunk 2077 ist nun seit geraumer Zeit in Entwicklung, inzwischen soll das Game sogar in einem fortgeschrittenen Zustand sein. Das Team für den neuen Titel aus dem Hause CD Projekt RED zählt dabei wesentlich mehr Mitarbeiter als das von The Witcher 3: Wild Hunt. Denn ursprünglich erwartete das Unternehmen seinen Durchbruch erst mit Cyberpunk 2077 und war von dem Erfolg des dritten Teils der Hexer-Saga durchaus überrascht.

Keine neuen Informationen zum Release

Trotz der Planungsfortschritte von Cyberpunk 2077 wurden bisher keine neuen Aussagen zu einem Release-Datum oder inhaltlichen Details getroffen. Auch hier scheint CD Projekt RED einen Überraschungseffekt erzielen zu wollen. Der späteste Veröffentlichungszeitraum wurde lediglich auf 2019 eingegrenzt. Möglicherweise werden auf der diesjährigen E3 neue Informationen bekannt gegeben.

Seitenauswahl

Infos zu Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - Veröffentlichung erst im Jahr 2018? Die Mannen von CD Projekt arbeiten derzeit an Cyberpunk 2077. Es sind nun Gerüchte im Umlauf, dass der Titel erst 2018 das Licht der Welt erblicken könnte. Zudem könnte ein weiteres ...