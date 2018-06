Cyberpunk 2077 - Völlige Nacktheit ist ein wichtiges Element im Spiel

Nacktheit soll in dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 nicht einfach nur genutzt werden um zu schocken oder dem Titel mehr mediale Aufmerksamkeit einzubringen. Viel eher stellt dies ein wichtiges Element im Spiel dar und soll Spieler zum Nachdenken bewegen.

Erst gestern haben wir hier auf PlayNation.de darüber berichtet, dass der Charakter V aus dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 homosexuelle, heterosexuelle oder bisexuelle Romanzen eingehen kann. Damit möchten die polnischen Entwickler von CD Projekt RED ein klares Zeichen in puncto Diversität setzen.

Cyberpunk 2077 Romanzen mit homo-, hetero- und bisexuellen Beziehungen bestätigt!

Allerdings wird auch das Thema Nacktheit eine wichtige und zentrale Rolle spielen, wie Game Director Adam Badowski gegenüber der Kollegen von Polygon mitgeteilt hat. Zu Beginn der rund 50-minütigen Demoversion, die Journalisten hinter verschlossenen Türen auf der E3 gezeigt wurde, ist der Charaktereditor zu erkennen. Hier kann zwischen generischen männlichen und weiblichen Avataren ausgewählt werden. Alle Modelle sind völlig nackt, allerdings wurden die Geschlechtsorgane zensiert.

Völlige Nacktheit

Laut Badowski sei dies eine taktische Entscheidung des Studios gewesen. In der finalen Version von Cyberpunk 2077 werden die Geschlechtsorgane jedoch zu erkennen sein. Dabei wird Nacktheit von CD Projekt RED aber weder dazu genutzt, um zu schockieren oder zu provozieren, noch um Aufmerksamkeit seitens der Medien zu erhalten. Die Geschlechtsorgane seien aus einem einzigen Grund abgedeckt worden.

"Weil wir während der Präsentation nicht wollten, dass sich die Leute auf diese Dinge konzentrieren und darüber nachdenken und lachen. Es ist normal! Nacktheit macht es glaubwürdiger; Deshalb wollen wir es haben. Das ist nichts Besonderes."

Das Team möchte im kommenden Sci-Fi-Rollenspiel auf vollständige Nacktheit setzen, da dies ein wichtiges Thema in dem Cyberpunk-Universum darstellt: Transhumanismus, der Glaube, dass die Menschheit ihre momentane mentale und physische Form mit Hilfe der Technologie überwinden kann.

Nackheit als wichtiges Spielelement

In Cyberpunk 2077 müssen sich die Spieler damit auseinandersetzen, was es für sie persönlich bedeutet, transhuman zu werden. Und eines der Bilder, die das Team verwenden will, ist Nacktheit.

Als konkretes Beispiel nennen die Entwickler eine bestimmte Szene innerhalb der E3-Präsentation. Hier befinden wir uns auf der Suche nach einer Frau, die von ihren Entführern aufgrund der wertvollen Implantate in Stücke geschnitten werden soll. Später finden wir die nackte Frau in einer Badewanne mit Eis gefüllt liegend und müssen sie hinaus zu den Sanitätern tragen. Die Nacktheit der Frau soll laut der Entwickler den Körper in den Vordergrund rücken und den Spieler zum Denken anregen.

"Nacktheit ist aus einem Grund wichtig für uns", so der Game Director. "Das ist Cyberpunk, also erweitern Menschen ihren Körper. Ihr Körper ist also nicht länger heilig, er ist profan."

"Weil Menschen alles verändern, verlieren sie ihre Verbindung zum Körper, zum Fleisch. Und deshalb müssen wir die Nacktheit in vielen Situationen benutzen."

"Die ersten Szenen im Original-Anime Ghost in the Shell zeigen genau den gleichen Aspekt. Denn was ist heilig und was ist profan in einer Welt, in der du dich einfach so verändern kannst, dass es dich zu einer anderen Art von Person macht? Es ist eines der wichtigsten Themen im Cyberpunk als Genre. "

Cyberpunk 2077 Erscheint für PS4 und Xbox One